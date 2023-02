Schockanruf: Senior seilt sechsstellige Summe für Erpresser aus dem Fenster ab

Am Donnerstagabend meldete sich eine Anruferin bei dem 85-Jährigen und gab sich als seine Tochter aus. Unter Tränen täuschte sie vor, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Laut Polizei folgten weitere Telefonate mit einem angeblichen Polizeibeamten, einem Anwalt, der Staatsanwaltschaft und der Bußgeldstelle.

Die Täter überzeugten den Senior davon, dass er einen hohen Geldbetrag aufbringen müsse, um zu verhindern, dass seine Tochter in Haft muss. Schließlich wiesen sie ihn an, das Geld in einer Papiertüte aus einem Fenster auf die Straße abzuseilen - in die Arme eines angeblichen Polizisten. Die Betrüger erbeuteten so eine sechsstellige Summe Bargeld.

Polizei warnt vor Betrugsmaschen mit Schockanrufen

Die Polizei Düsseldorf warnt vor den vielfältigen Betrugsmaschen mit Schockanrufen. Die Polizei appelliert dazu, misstrauisch zu sein, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Keinesfalls solle man den Namen raten, sondern beim geringsten Zweifel auflegen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen fordert, rät die Polizei außerdem, dies mit einem Familienangehörigen oder einer nahestehenden Person zu besprechen. Niemals sollten Geld oder Wertgegenstände an eine unbekannte Person abgegeben werden. Bei verdächtigen Anrufen solle sofort die 110 gewählt werden.

App warnt Senioren

Außerdem weist die Polizei auf die App "Gut versorgt in..." hin, bei der Seniorinnen und Senioren im Bedarfsfall über "Push-Nachrichten" vor einer Serie an Betrugsanrufen gewarnt werden.