Die neuen Offensiv-Qualitäten des Granit Xhaka

Neue Qualität bei Xhaka

So ist es kein Zufall, dass Xhaka sich in dieser Saison immer mehr zu einer Gefahr für die gegnerischen Abwehrreihen in der Bundesliga entwickelt hat. Bis zum 13. Spieltag verbuchte Xhaka bereits fünf Torvorlagen und ist damit bester Vorbereiter der Werkself. Zum Vergleich: In der außergewöhnlichen Meistersaison bereitete er keinen einzigen Treffer direkt vor.

Mit der aktuellen Ausbeute liegt der eigentliche Defensivspezialist gemeinsam mit Bayern-Angreifer Harry Kane auf Platz fünf in der Bundesliga - und nur knapp hinter den derzeit dieses Ranking anführenden Offensiv-Experten wie Frankfurts Omar Marmoush und Freiburgs Vincenzo Grifo (jeweils 7 Vorlagen).

Und schon jetzt hat Xhaka so viele Treffer direkt vorbereitet wie in seinen fünf vorherigen Bundesliga-Spielzeiten zusammen (5 Torvorlagen in 108 Spielen für Borussia Mönchengladbach).

Zwei Treffer hat er ebenfalls bereits selbst erzielt, in der Bundesliga-Vorsaison waren es insgesamt drei. Offenbar hat sich bei Xhaka in den letzten Monaten noch eine weitere Stärke herausgebildet, er hat jetzt seinen offenbar lange unterdrückten Offensivgeist neu entdeckt.