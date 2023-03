Schlägerei in Aachen? Video geht viral

In dem Video, das sich in den sozialen Medien viral verbreitet, spielen drei Autos und ihre Fahrer eine Rolle. Zwei Autofahrer sind direkt an der mutmaßlichen Auseinandersetzung beteiligt, eine dritte Person filmt sie dabei.

Zwei Autofahrer prügeln aufeinander ein

Alle drei Autos fahren hintereinander stadtauswärts in Richtung Europaplatz - einem großen Kreisverkehr am Ende der A544 in Aachen. Als der erste Wagen in den Kreisverkehr einbiegen möchte, bremst er abrupt.

Daraufhin steigen die Fahrer der beiden ersten Autos aus. Sie dreschen sofort mit den Fäusten aufeinander ein. Kleidungsstücke fliegen umher, beide Beteiligten werden mindestens einmal stark am Kopf getroffen.

Kurios mutet an, dass beide Fahrer kurz nach Beginn der Auseinandersetzung scheinbar unbeeindruckt voneinander ablassen, zurück in ihre Autos steigen und wegfahren.

Polizei ermittelt vor allem wegen Körperverletzung

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben nun vor allem wegen Körperverletzung. Über verschiedenste Kanäle sei sie auf das Video aufmerksam gemacht worden. Ein erster Ermittlungsansatz sind die auf dem Video erkennbaren Kennzeichen der Beteiligten.

Für die Polizei geht es neben der Feststellung der begangenen Straftaten auch darum, ob das Video überhaupt authentisch ist. So prüft sie etwa, ob das Aufnahmedatum schon länger zurückliegen könnte oder das Video durch nachträgliche Bearbeitung manipuliert wurde.