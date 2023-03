Polizei-Einsatz: Besucher randalieren bei Creed III-Vorstellung in Essener Kino

Am Ende, so heißt es in der Polizeimeldung, hätten die Einsatzkräfte das Hausrecht durchgesetzt und die 40 Personen des Kinos verwiesen. Anzeigen seien nicht geschrieben worden, da es zu keinen Straftaten gekommen sei.

TikTok-Trend vermutet

Die Polizei vermutet, dass hinter der Aktion ein aktueller Trend auf der Social-Media-App TikTok stecken könnte. Bei dem würden Personen in Kinosälen ein so wörtlich "derart asoziales Verhalten" zeigen, dass Filme am Ende abgebrochen werden müssten, so wie es am Samstagabend in Essen schließlich auch passiert war.