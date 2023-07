Rettungsmedaille für Fluthelfer: Leben riskiert, um andere zu retten

" Sie haben ihr Leben riskiert, um andere Leben zu retten. " Als NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) den gefährlichen Einsatz in der Flutnacht schildert, hört Nancy Skirlo genau hin. Denn so genau hat sie selten gehört, welches Risiko ihr Mann Benedikt und sein Kollege Florian Leeser in jener Nacht vor zwei Jahren eingegangen sind, um drei Menschen aus den reißenden Fluten der Wupper zu bergen.

" Mein Mann hat mir danach erzählt, dass da was war, dass sie Menschen aus der Wupper geborgen haben. Aber wie bedrohlich das war, habe ich erst viel später von der Feuerwehr in Solingen erfahren ", erzählt Nancy Skirlo.

Mit dem Harvester durch die Wupper-Fluten

Unimog der Feuerwehr in Not

Während die beiden Forstwirte neben dem Rednerpodest in der feierlich geschmückten Staatskanzlei in Düsseldorf stehen, erzählt der Ministerpräsident, wie sie mit einem Harvester in die immer weiter steigende Wupper fahren. Ein Unimog der Solinger Feuerwehr war von den Wassermassen eingeschlossen, wurde nur noch durch ein paar Bäume gehalten.

Der Harvester der Flutretter

Im Wagen saßen zwei Feuerwehrleute und ein Anwohner, den die Einsatzkräfte in Sicherheit bringen wollten. Hubschrauber oder Strömungsretter waren so schnell nicht verfügbar. Deshalb sichern die beiden Forstwirte Benedikt Skirlo und Florian Leeser ihr Rückefahrzeug, mit dem man sonst schwere Baumstämme aus dem Wald holt, mit einer Seilwinde – und fahren in den reißenden Fluss.

Lebensgefahr ausgeblendet

" Ich hätte nie gedacht, dass die Wupper so breit sein kann wie der Rhein. Das kann man sich nicht vorstellen ", schildert Benedikt Skirlo die Situation in der Flutnacht. Florian Leeser steht während des Einsatzes im strömenden Wasser – immer wieder drohen er und das Fahrzeug mitgerissen zu werden. Er weist seinem Kollegen den Weg – und muss immer vor Treibgut warnen.

Die Flutretter mit Familie

Denn die Wupper hat alles mitgerissen: Gastanks, Holzhütten, Baumstämme, Wohnwagen. Dass sie sich in dem Moment in Lebensgefahr begeben, realisieren die beiden Retter kaum. " Man ist in so einer Situation so mit Adrenalin geladen, dass man das vielleicht einfach ausblendet ", sagt Skirlo.

Drei Menschen gerettet

Eine Stunde dauert der Rettungseinsatz, den Ministerpräsident Wüst in seiner Ansprache ausführlich schildert. Am Ende können die drei Menschen in dem Feuerwehr-Unimog erreicht werden. Auf der Motorhaube klammern sie sich fest, als der Harvester sich rückwärts aus den Fluten kämpft.

Rettungsmedaille des Landes NRW