Prozess um Säure-Attentat auf Spitzenmanager

Schwere Verätzungen am ganzen Körper

Die Spuren der Attacke trägt Günther seit der Tat unübersehbar im Gesicht. Er erlitt am ganzen Körper schwere Verätzungen und musste sich mehreren Operationen unterziehen, weitere stehen an. Der heute 55-Jährige ist mit einem Anwalt Nebenkläger im Prozess und will den Auftakt persönlich verfolgen.

Viele Fragezeichen

Ein bis heute mysteriöser Fall: Die Ermittlungen ziehen sich lange hin, die Staatsanwaltschaft stellt sie zwischenzeitlich sogar ein. Auch die von Innogy ausgelobten 100.000 Euro als Belohnung für Hinweise bringen zunächst keinen Erfolg. 2019 wird dann ein Verdächtiger festgenommen, wegen nicht ausreichender Beweise aber schon bald wieder freigelassen.

Festnahme in Belgien