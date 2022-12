Prozessauftakt: Frau mit Hantel erschlagen

Die 63-jährige Frau starb an Kopfverletzungen. Der jetzt Angeklagte hatte sich an einem Sonntagnachmittag im März in einer Wohnung in Lindlar mit ihr gestritten – die Auseinandersetzung eskalierte, als er, so der Vorwurf, mit Hantelstangen auf sie einschlug.

Anschließend war er der Staatsanwaltschaft zufolge in seinen SUV gestiegen und aus noch ungeklärten Gründen ungebremst gegen einen Baum gefahren. Dabei wurde er schwer verletzt.