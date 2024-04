Rocker in Köln erschossen - Prozess gegen mutmaßlichen Auftraggeber

An diesem Pfingstsamstag-Nachmittag spielen Kinder im Park, Menschen sitzen in einem Café und genießen das schöne Wetter. Es ist der Tag, an dem die deutsche Fußballmeisterschaft entschieden wird. Um 15:30 Uhr beginnen die Spiele zeitgleich. Im Kölner Park denkt gegen 15:30 Uhr niemand an Fußball, denn in diesem Moment peitschen mehrere Geschosse aus Pistolen durch die Luft. Es ist ein Mordanschlag.

Auf den Hinterkopf gezielt

Die Staatsanwaltschaft spricht davon, dass die zwei noch gesuchten Täter das spätere Opfer und seine Lebensgefährtin an einem Fitness-Studio abgefangen haben. Sie sollen gemeinsam eine " gewisse Strecke" gegangen sein. Dann fielen die Schüsse. Aus Heimtücke, so die Anklage. Der Mann wird in den Hinterkopf getroffen. Die Schützen zielen aber auch auf die Lebensgefährtin des Mannes. Sie wird ebenfalls getroffen. Sie überlebt durch eine Notoperation und ist in dem aktuellen Prozess Nebenklägerin.

Opfer und Schützen stammen aus Rockermilieu

Schon früh verdichten sich die Hinweise, dass die Tat ein vorläufiger Endpunkt eines Rockerstreits war. Der heute Angeklagte und das Opfer sollen gemeinsam in einem Chapter der Hells Angels gewesen sein. Die beiden Schützen sind nach wie vor nicht gefasst. Die Kölner Staatsanwaltschaft habe " Hinweise" , dass sie in die Türkei geflüchtet sind. Der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer sagt dem WDR , dass gegen sie ein internationaler Haftbefehl erlassen worden ist. Sollten sie gefasst werden, müsse man sehen, wie es dann weitergehe.

Der Prozess vor dem Kölner Landgericht ist auf 10 Verhandlungstage angesetzt.

