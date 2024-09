Deutscher Buchhandlungspreis: Bonner Buchhandlung erhält Auszeichnung

Eine der drei besten Buchhandlungen Deutschlands steht in Bonn. Der "buchLaden 46" in der Kaiserstraße hat beim Deutschen Buchhandlungspreis als eines von drei Geschäften den Hauptpreis gewonnen. Am Sonntag wurden in Frankfurt an der Oder insgesamt 118 Buchhandlungen ausgezeichnet.

"buchLaden 46" schon mehrfach aufgefallen

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Grüne) erklärte bei der Preisübergabe, dass Buchhändlerinnen und Buchhändler die natürlichen Verbündeten und Garanten des freien Wortes seien. " Insbesondere mit ihren Lesungen und literarischen Veranstaltungen verhelfen sie der demokratischen Debatte zu dem, was sie ausmacht: zu Rede und Gegenrede, zu Widerspruch und Diskussion ", sagte sie.

Mit der Auszeichnung werden Buchhandlungen geehrt, die sich nach Meinung der Jury besonders für das Kulturgut Buch in Deutschland stark machen. Der "buchLaden 46" hat schon vier Mal einen Preis beim deutschen Buchhandlungspreis gewonnen.

25.000 Euro Preisgeld

Die letzten Male reichte es immer nur für Platz drei. Umso mehr freuen sich Inhaber Holger Schwab und seinTeam über den Hauptpreis. Eine Prämie von 25.000 Euro und ein Gütesiegel gehören zum ersten Platz dazu.

" Als mir bewusst wurde, dass ich diesmal tatsächlich den ersten Platz gewinnen könnte, stieg die Anpannung ", erzählt der frischgebackene Erstplatzierte begeistert.

Telefon stand nicht mehr still

Um die höchste Auszeichnung zu gewinnen, musste er verschiedene Kriterien erfüllen. Dazu gehört z. B., dass es kulturelle Veranstaltungen in der Buchhandlung gibt und hier auch Bücher unabhängiger Verlage angeboten werden.

Der "buchLaden 46" befindet sich in der Bonner Innenstadt

Wichtig ist auch die Nähe zu den Kunden. "Ohne die" , so Schwab, " wäre ein solcher Preis gar nicht möglich ." Die Treue zum "buchLaden 46" haben seine Kunden noch am Tag der Verleihung gezeigt: " Zehn Minuten nach Bekanntgabe der Preisträger stand mein Telefon nicht mehr still ."

Buchprojekt für Schüler

Verwendung für das Preisgeld hat Holger Schwab auch schon gefunden: Die Buchhandlung brauche dringend einen neuen Teppich. Außerdem will er mit mehreren Autoren ein Projekt für Schüler zum Thema Ukraine organsieren. Hierfür sucht er noch interessierte Schulen.

Mehrere Preisträger aus der Region

Neben dem Laden in Bonn wurden auch zwei Buchhandlungen aus dem Bergischen Land beim Deutschen Buchhandlungspreis berücksichtigt. Der Buchladen von Ute Hentschel aus Burscheid wurde damit zum dritten Mal ausgezeichnet - diesmal als " besonders herausragende Buchhandlung ".

Auch die Ronsdorfer Bücherstube in Wuppertal hat von der Jury die Auszeichnung " hervorragende Buchhandlung " bekommen. Inhaberin Antje Bürger freut das besonders, denn sie hat die Buchhandlung erst vor etwa anderthalb Jahren übernommen. " der andere Buchladen " in Köln darf sich ebenfalls über eine Auszeichnung in dieser Kategorie freuen.

Preis für kleinere Buchhandlungen

Bundesweit hatten sich über 400 Buchhandlungen für den Preis beworben, etwa 100 davon wurden ausgezeichnet. Bewerben können sich nur Buchhandlungen, deren Jahresumsatz in den vergangenen drei Jahren unter einer Million Euro lag und die keiner Kette angehören.