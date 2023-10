Bonner fahren zur großen Post-Demo nach Berlin

Bei den bisherigen Reformplänen des Gesetzes seien so gut wie keine Forderungen und Wünsche der Gewerkschaft berücksichtigt worden kritisieren sie. Bei Post-und Paketzustellung herrscht derzeit ein heftiger Wettbewerb.

500 Busse aus allen 56 Standorten

Post-Tower in Bonn

Der Bonner Verdi-Gesamtbetriebsrat Thomas Held macht sich am Morgen auf nach Berlin. Um 13.00 Uhr soll die Demonstration dort beginnen. Held rechnet mit rund 30.000 Demonstrierenden aus ganz Deutschland. Es seien rund 500 Busse aus den 56 Standorten in Deutschland unterwegs, sagt der erfahrene Gewerkschafter. Mehrere hundert Beschäftigte reisen aus Bonn, der Firmenzentrale des DAX-Konzerns, an. Die hohe Zahl zeigt, wie sehr das Thema den Menschen bei der Post unter den Nägeln brennt.

Forderung: Keine Subunternehmer!

Post-Demo

Verdi-Vertreter fordern gleiche Wettbewerbsbedingungen für die unterschiedlichen Unternehmen am Markt. So soll es verboten werden, die Zustellung von Briefen und Paketen an Subunternehmen zu vergeben. Erfahrungsgemäß seien die Mitarbeitenden dort im Niedriglohn-Sektor beschäftigt. Im schrumpfenden Briefmarkt dürfe der Wettbewerb nicht verschärft werden, da dies zehntausende Arbeitsplätze kosten würde, so Thomas Held. Bei einer Ein-Personen-Zustellung müsse zudem das Paketgewicht auf 20 Kilo reduziert werden.

Hohe Subventionen in Spanien

Laut Verdi wird es bei der Briefzustellung beim Sechs-Tage-Turnus bleiben. Man habe dazu eindeutige Signale erhalten, sagen Verdi-Vertreter. Auch die Verbund-Zustellung, also die gleichzeitige Auslieferung von Brief und Paket soll ausgebaut werden. Vor allem im ländlichen Raum. Postzustellung sei ein hohes Gut, sagt Thomas Held zum Schluss und blickt neidisch nach Spanien. Dort habe der Staat die Zustellung in den vergangenen zehn Jahren mit 3,8 Milliarden Euro subventioniert. Held wünscht sich mehr Unterstützung und Anerkennung für sich und seine Kollegen.

