Hype um Tanzeinlage beim CSD: "Um das Video zu verstehen, muss man Polizistin in Köln sein"

Unzählige Klicks, Likes und Kommentare: Mit dieser Reaktion hatte Polizistin Özlem Yagmur nicht gerechnet. Die 35-Jährige war am vorletzten Sonntag beim Christopher Street Day im Einsatz. Dabei wurde sie von einem Besucher gefilmt: tanzend und mit sichtlich Spaß bei der Arbeit.

Tanzvideo ging viral

„Ich habe das Video am Sonntagabend von einem Kollegen zugeschickt bekommen. Ich habe nur gedacht: Mal schauen, was jetzt daraus wird!“ , sagt die Polizeibeamtin. Sie habe nicht einmal bemerkt, dass sie am Rande der CSD-Parade gefilmt wurde.

„Wenn ich gute Musik höre, dann fange ich mindestens an zu wippen." Özlem Yagmur, Polizistin aus Köln

Seit knapp zwei Wochen steht ihr Handy nicht mehr still. „Gefühlt wurden mir seit dem CSD im Sekundentakt Videos und Presseartikel geschickt.“ Eigentlich arbeitet Özlem Yagmur als Bezirksdienstbeamtin in Mülheim, dort ist sie auch Kontaktbeamtin der türkischsprachigen Gemeinschaft rund um die Keupstraße.

Nicht nur positive Reaktionen

Neben zahlreichen positiven Kommentaren wie „Super duper, maximal sympathisch!“ und „Bei einer friedlichen Parade haben nun mal alle Spaß!“ gab es auf Instagram und Twitter auch negative Reaktionen auf das Tanzvideo.

Einige Userinnen und User erinnerten dort an Polizeigewalt gegen die LGBTIQ+-Szene und die Ursprünge des Christopher Street Days. Nach einer Razzia in New York hatten 1969 Schwule, Lesben und Transsexuelle der Polizei mehrere Tage erbitterten Widerstand geleistet. Der Tag gilt als Wendepunkt in der Geschichte der Community.

An all das hat Özlem Yagmur bei der Kölner CSD-Parade nicht gedacht: „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass eine Sekunden-Tanzeinlage zu diesem Hype führen kann“. Auf die Kritik reagiert sie gelassen. „Da bin ich sehr entspannt. Ich denke um dieses Video zu verstehen, muss man vielleicht Polizistin in Köln sein."

Ein Screenshot der Tanzszene von Özlem Yagmur.

Özlem Yagmur begeisterte CSD-Besucher

Aufgenommen wurde das Video von einem CSD-Besucher aus Duisburg. „Ich stand mit meinem Mann in der Nähe vom Rudolfplatz. Wir haben ein bisschen mit ihr über ihren Job geredet. Sie war insgesamt sehr sympathisch. Und als sie dann so abgegangen ist, habe ich nur gedacht: Ja, schau an!“ , sagt der Instagram-User.