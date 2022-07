CSD in Köln: Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt

Autofahrer müssen am Wochenende in Köln mit Sperrungen rechnen. Wegen des Christopher Street Days und dem ColognePride sind von Samstag an viele Straßen dicht. Betroffen sind vor allem die Innenstadt, die Altstadt, Deutz und die Deutzer Brücke.

Mehr Bahnen bei den KVB

Auch bei den Bahnen der KVB -Linien 1, 7 und 9 kann es Sperrungen und Verspätungen geben. Die KVB fahren nach Sonntagsfahrplan. Jedoch verstärken sie von 10 Uhr bis 17 Uhr den Bahn-Verkehr im 15-Minuten-Takt zwischen Junkersdorf und dem Stadthaus in Deutz auf dem Weg der Linie 1. Zwischen Niehl und den Messe-Osthallen fahren mehr Bahnen, die KVB setzen darf eine eigens für diesen Tag eingerichtete Linie ein.