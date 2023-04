Polizei und Bahn warnen vor Tod auf dem Gleis

Mehrheit der Gleisgänger unterschätzt die Gefahr

In den vergangenen beiden Jahren sind zwei Menschen auf den Gleisen gestorben. Allein an Karneval mussten in Köln zwölf mal Bahnstrecken gesperrt werden, weil Menschen darauf unterwegs waren. Die Hälfte der Fälle ereignete sich am Bahnhof Süd. Weil die Beamten aber täglich auf Gleisgänger treffen, setzen sie gemeinsam mit der Deutschen Bahn auf Präventionsarbeit, besuchen Schulen und klären über die Gefahren auf.

Mitarbeitende der Bundespolizei und Bahn stehen vor dem Banner.

" Die Mehrheit unterschätzt die Gefahr ", sagt die Pressesprecherin der Bundespolizei, Kathrin Stoff, " Züge haben einen enorm langen Bremsweg. Bei einer Geschwindigkeit von circa 100 km/h kann es schon bis zu einem Kilometer Bremsweg sein. " Außerdem sei vielen die Gefahr durch den Bahnstrom der Oberleitungen nicht bekannt. Die Leitungen muss man nicht berühren, um einen Stromschlag zu bekommen. " Keine Abkürzung ist es wert, sein Leben aufs Spiel zu setzen ", sagt Stoff.

Gleisüberschreitungen sind illegal

Wer illegal Gleise überschreitet, riskiert ein Bußgeld von 30 Euro. Müssen Lokführer wegen einer Person im Gleisbett die Notbremse ziehen, wird sogar ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. In schweren Fällen drohen dann Haftstrafen von bis zu zehn Jahren.