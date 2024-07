Street Art: Zehn Pina-Bausch-Graffitis für Wuppertal

Die Künstlerin Juuri malt gerade das erste der Wandbilder auf eine Hausfassade in einer Wohnsiedlung in Wuppertal-Katernberg. Die Anwohner haben vorher online abgestimmt und sich das Tanzstück "Ten Chi" ausgesucht. Die Choreografie dazu hatte die Wuppertaler Tanztheater-Ikone Pina Bausch 2004 in Tokio entwickelt.

Nationalität der Künstler passend zum Bausch-Stück

Jetzt zaubert die gebürtige Japanerin Juuri ihre Interpretation an die Wand - und verwendet dabei auch Elemente der traditionellen japanischen Kunst.

Das soll genau so sein. Denn Valentina Manojlov, die Ideengeberin der Pina-Bausch-Gallery, wie das Projekt heißt, hat nur Tanzstücke ausgesucht, die im Ausland entstanden sind. Passend dazu setzen Künstler aus dem jeweiligen Land ein Motiv um. Insgesamt sollen so zehn Graffitis in ganz Wuppertal entstehen.

Pina Bausch war Deutschlands berühmteste Choreografin. Sie kreierte jahrelang als Balletdirektorin in Wuppertal prägende Tanztheater-Stücke.

Stück zeigt Gegensätze Japans

Künstlerin Juuri