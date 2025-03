Im Gepäck einer Rentnerin haben Zöllner jetzt den bisher größten Fund gemacht. Insgesamt 35 Kilogramm sogenannten Potenzhonig hatte die Frau in ihren drei Koffern. Die Reisende, die aus der Türkei kam, hatte versucht am Flughafen Köln/Bonn ohne Kontrolle am Zoll vorbeizukommen.

„Unsere Mitarbeiterinnen hatten aber den richtigen Riecher. Sie haben die Koffer durch die Röntgenanlage geschickt. Da sahen sie dann die vielen Gläser“ , berichtet Jens Ahland, der Sprecher des Kölner Hauptzollamtes dem WDR.

Keine Informationen über Inhaltsstoffe

Honig mit fragwürdigem Versprechen

Den Beamten war schnell klar: Das ist illegaler "Potenzhonig", der in Deutschland nicht verkauft werden darf. Nur kleine Details auf den Verpackungen verraten, worum es bei dem Inhalt geht. Was genau drin ist, erfährt der Käufer aber nicht. Angaben, welche Substanzen in die Süßigkeiten gemischt wurden, fehlen meist. Und es gibt auch keine Hinweise auf die Dosierung.

Deshalb warnen Ärzte und Apotheker vor den illegalen Mitteln. „Das Potenzmittel Sildenafil, das häufig in dem Honig ist, darf in Deutschland nur nach ärztlicher Untersuchung verschrieben werden. Das Medikament einfach so zu sich zu nehmen, ist vor allem für ältere Menschen extrem gefährlich“ , sagt Thomas Preis, der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände.

Risiko Herzversagen

Käufer riskieren durch die unkontrollierte Einnahme der Potenzmittel unter anderem Sehstörungen oder sogar Herzversagen. Das scheint die Kunden aber nicht abzuschrecken. „Wir erleben seit dem vergangenen Jahr eine starke Zunahme beim Schmuggel mit Potenzmitteln“ , sagt Zollsprecher Jens Ahland. Gegen die Schmugglerin mit den 35 Kilogramm hat der Zoll ein Strafverfahren eingeleitet. Ihr droht eine hohe Geldstrafe.

Quellen:



Hauptzollamt Köln

Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände

Reporter vor Ort

Über dieses Thema berichtet der WDR auch in der Lokalzeit in Köln und Bonn um 19:30 Uhr am 26.03.2025