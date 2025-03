Kreisläuferin und Sportliche Leiterin - Annika Ingenpaß "brennt" für Leverkusen

Doch in dieser Saison wird es nur einen Absteiger geben, der in Playdowns zwischen den Teams auf den letzten vier Plätzen ermittelt wird. So ist es möglich, dass Leverkusen den Klassenerhalt auch ohne einen einzigen Sieg in der Hauptrunde noch schaffen kann. Die Verlierer der "Halbfinal"-Playdowns spielen gegeneinander, der Verlierer der "Best of three"-Serie muss den Gang in die 2. Liga antreten.

Spiel gegen Zwickau als Generalprobe

In den entscheidenden Playdown-Spielen könnte es zum Duell mit dem BSV Sachsen Zwickau kommen, der zurzeit den vorletzten Platz belegt. Und gegen Zwickau geht es auch am Mittwoch (19 Uhr), im drittletzten Hauptrundenspiel der Saison. Das Hinspiel in Zwickau verloren die Werkselfen aus Leverkusen mit nur einem Tor Differenz (26:27) durch einen Treffer in letzter Sekunde.

"Das Spiel gegen Zwickau wollen wir als Generalprobe nutzen. Wir können schon einmal testen, wie es ist, zu Hause gegen diesen Gegner zu spielen", sagte Ingenpaß. "Wir können auf viele Sachen achten und einige vielleicht in den Playdowns dann anders machen. Im Hinspiel konnten wir uns viel Selbstvertrauen holen und wir wissen, dass wir eine Chance haben."

Dass es bisher in der Saison nicht lief, liegt auch am kleinen Kader. "Wir haben einen Kader mit zwölf Bundesligaspielerinnen, die anderen Klubs haben 16 - das macht es nicht einfacher. Trotz des kleinen Kaders kämpfen aber alle, geben nicht auf. Seit Saisonbeginn haben wir individuelle Fortschritte gemacht, das sieht man auch im Trainingsbetrieb. Wir müssen die Last aber immer auf wenige Schultern verteilen. Immerhin haben wir haben sehr wenige Verletzungen".

Nachwuchsförderung steht im Mittelpunkt

Unabhängig davon, ob der Klassenerhalt am Ende gelingt, rückt der Klub langfristig aber vor allem den Nachwuchs in den Fokus. "Wir sind ein Ausbildungsverein. Das zentrale Konzept der Elfen, das in dieser Saison schon angelaufen ist, ist die Jugendförderung. Auch mit Blick auf das Budget setzen wir schon jetzt auf junge Spielerinnen" , sagt Ingenpaß. " Und man kann den Jugendspielerinnen Spielzeit gewährleisten, was wohl nicht alle Vereine von sich behaupten können."

Michael Biegler.

Ziel sei es, Talente zu fördern, "die dann Bundesliga-reif sind. Wir wissen, dass wir als eine Art Sprungbrett gelten. Wir haben mit Michael Biegler einen sehr engagierten Trainer, der auch in der kommenden Saison an unserer Seite steht. Wir haben viele A-Jugend-Spielerinnen, die in der nächsten Saison in den Leverkusener Seniorenbereich übergehen. Da sind wir wirklich stolz drauf" , sagt Ingenpaß.