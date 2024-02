Katholische Pfadfinder wollen sexualisierte Gewalt aufklären

Die Deutsche Pfadfinderschaft St . Georg ( DPSG ) mit Sitz in Mönchengladbach will Fälle von Gewalt in den eigenen Reihen aufklären. Wie der Verband jetzt mitteilte, soll es um sexualisierte, aber auch um sogenannte spiritualisierte Gewalt gehen.

Das sind Unterdrückungsmethoden oder Übergriffe, bei denen zum Beispiel der Glauben als vermeintliche Rechtfertigung herhalten muss. "Es geht darum, Fehler zu erkennen und um eine Verpflichtung, Fehler nicht zu wiederholen" , sagt Jasmin Krannich, zuständig für Kinder- und Jugendschutz bei der DPSG .

Missbrauchsopfer und Zeugen sollen sich melden