Auch VfL-Linksaußen Vujović weiß, " dass Melsungen in dieser Saison auf einem hohen Niveau spielt. Sie stehen ganz oben in der Tabelle, was ihre Qualität bestätigt. " Das Playoff-Spiel am Dienstag sei aber " sowohl für sie als auch für uns sehr wichti g", so der 31-Jährige.

Gummersbach hatte längere Pause

Beide Teams gehen mit großen Selbstvertrauen in die Partie um den Viertelfinal-Einzug am Dienstag. Der VfL feierte am vergangenen Donnerstag beim klaren Heimsieg gegen die HSG Wetzlar (33:24) im dritten Spiel innerhalb von fünf Tagen den vierten Sieg in Serie und hatte am Wochenende spielfrei, während Melsungen noch am Samstag gegen Kiel im Einsatz war und nicht ganz so ausgeruht in die Partie geht.

Der Gewinner des Playoff-Duells zieht in das Viertelfinale der European League ein, welches Ende April ausgetragen wird. Sollte der VfL am Dienstag mit drei Toren Differenz in Kassel verlieren, entscheidet ein Siebenmeterwerfen über das Weiterkommen.