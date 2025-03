Offen ließ der Coach, ob wie bereits zuvor im Pokal Matej Kovar anstelle von Lukas Hradecky im Tor stehen wird.

Größter Erfolg der Bielefelder Vereinshistorie

Sollte den Bielefelder die nächste Sensation gelingen, würde Arminia am 24. Mai im Berliner Olympiastadion um ein Ticket für die Europa League spielen, die Fans sangen in dieser Saison schon freudetrunken von Reisen nach Porto und Rom.

Doch schon der Finaleinzug "wäre legendär und historisch, das wäre der größte sportliche Erfolg in der Vereinsgeschichte", sagte der frühere Bielefelder Ansgar Brinkmann dem SID. Außerdem klingelt die Kasse schon jetzt. Rund 6,5 Millionen Euro haben die Bielefelder allein an DFB-Prämien bisher in diesem Wettbewerb verdient.