Der neue NRW-Krankenhausplan startet: Was sich jetzt ändert

Sorgenkind Geburtsklinik

Mit Sorge schauen derzeit einige auf die Entwicklung der Geburtskliniken. Denn Geburten sind teuer und lohnen sich für die Kliniken in der Regel nicht. Das Land hatte eigentlich fast alle Anträge in dem Bereich genehmigt, aber nun kündigen einige Krankenhäuser an, ihre Geburtsstationen zu schließen.

Beispiel Dortmund: Das Knappschaftskrankenhaus hat die Leistungsgruppen Eierstock- und Brustkrebs nicht mehr zugewiesen bekommen. Und damit auch Einnahmen verloren. Auch bei neuen Leistungsgruppen wie Neurochirurgie ging die Klinik leer aus. So wird sie die Defizite der Geburtsklinik nicht ausgleichen können, schreibt eine Sprecherin auf Anfrage.

Gesundheitsminister Laumann kündigte an, er wolle kleinere Geburtskliniken mit insgesamt 25 Millionen Euro unterstützen. Für manche Klinik dürfte das aber zu spät sein.

So läuft die Umsetzung

Seit Ende 2024 haben die Häuser Zeit sich umzustellen. Das gilt für den Großteil der Leistungsgruppen. Die Krankenhäuser dürfen also jetzt keine Behandlungen mehr anbieten, für die sie keinen Zuschlag erhalten haben. Oder andersherum: Sie müssen neue Abteilungen aufbauen.

Dafür und für einige spezielle Bereiche gilt aber eine längere Frist: in der Notfallversorgung wie bei den "Stroke Units" , also Schlaganfallstationen, oder auch in der Kardiologie, also dort, wo vergleichsweise viele Fälle auftreten und eine Umstellung komplizierter ist.

Klagen gegen die Entscheidungen

Es gibt Kliniken, die gegen die Entscheidungen des Ministeriums geklagt haben. Zum 31. März liegen laut Ministerium 93 Klagen und 44 Eilverfahren vor. Hintergrund der Eilverfahren ist, dass manche Kliniken über den 1. April hinaus bestimmte Leistungen weiter anbieten wollen. Ein Großteil der Eilverfahren wurde in erster Instanz entschieden: Bisher wurden 24 Anträge abgelehnt, fünf wurde stattgegeben, zum Beispiel in Essen, Gelsenkirchen und Steinfurt.

So hatte zum Beispiel die Uniklinik Essen gegen die Entscheidung geklagt, dass sie eine bestimmte Art der Herztransplantation nicht mehr anbieten darf. Sie argumentiert auch mit ihrer Rolle als Forschungszentrum und darf nun erst mal weiter operieren.

Trotz der Klageverfahren zeigt sich Gesundheitsminister Laumann entspannt. Es handele sich um Verwaltungsentscheidungen: "Dass die auch gerichtlich überprüft werden, halte ich für das Normalste der Welt" , so der Minister im WDR-Interview. Er gehe davon aus, dass das Land nicht alle Verfahren gewinnen, aber auch nicht alle verlieren würde.