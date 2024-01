Evangelische Kirche: Zehnmal mehr Fälle sexualisierter Gewalt als gedacht

EKD ist Auftraggeberin der Studie

Bischöfin Kirsten Fehrs

Es ist die erste bundesweite Untersuchung zum Ausmaß von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie. Sie wurde 2020 von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Auftrag gegeben. Die Bischöfin und amtierende EKD -Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs sagte dem NDR :

"Wir haben diese Studie in Auftrag gegeben, weil wir wissen wollen, wie genau die Risikofaktoren in der Evangelischen Kirche sich darstellen, dass Täter ihre Strukturen überhaupt so aufbauen können, dass Kinder und Jugendliche gefährdet sind beziehungsweise sogar sexualisierte Gewalt erleben." Kirsten Fehrs, amtierende EKD-Ratsvorsitzende

Durch Prävention sensibilisieren

An der Frage, wie solche Fälle künftig verhindert werden können, arbeitet Juliane Arnold der Evangelischen Kirche Rheinland. Die Psychologin ist dort zuständig für Prävention in der "Ansprechstelle für den Umgang mit Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung". Sie sagte am Donnerstag im WDR -5-Morgenecho:

"Prävention ist dann zielgenau, wenn Menschen sensibilisiert werden für die Grenzen anderer und wenn sie ein komisches Bauchgefühl kriegen, dieses ernst nehmen und sich bei Verdachtsmomenten sich Hilfe holen." Juliane Arnold, Psychologin

Angemessene Nähe ausloten

Juliane Arnold, Psychologin bei der Evangelischen Kirche Rheinland

Dazu sei es notwendig, darüber zu reden, was angemessen ist. "Uns ist es wichtig zu vermitteln: Was ist angemessene Nähe und angemessene Distanz" , sagte Psychologin Arnold dem WDR . Es sei zum Beispiel angemessen, bei einer Segenshandlung die Hand aufzulegen oder ein Kita -Kind zu trösten, wenn es Trost benötigt. Aber es sei völlig unangemessen, wenn Kirchen-Mitarbeitende ihre Bedürfnisse befriedigten. "Es geht darum, sensibel zu werden für die Grenzen des Gegenübers. Es geht nicht darum, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen."

Grundlage für Aufarbeitung

Die Evangelische Kirche von Westfalen hat die Veröffentlichung der Forum-Studie begrüßt. "Sie hilft uns dabei, Zusammenhänge besser zu verstehen und künftig alle Formen von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch noch wirksamer zu bekämpfen" , sagte der Theologische Vizepräsident der Landeskirche, Ulf Schlüter, am Donnerstag in Bielefeld. Die Studie biete eine neue Grundlage für weitere systematische Aufarbeitungsschritte.