Parookaville 2023 startet am Airport Weeze

Mit 75.000 Besuchern an jedem der drei Festivaltage (21. bis 23. Juli 2023) zählt Parookaville eine Gesamtbesucherzahl von 225.000. Das Festival ist nach Veranstalterangaben auch diesmal restlos ausverkauft, wie " seit der Gründung in jedem Jahr ".

Internationale Star-DJs treten auf

Die Mainstage wird erst kurz vor Festivalbeginn enthüllt

Das Festival findet auf einem ehemaligen Militärflughafen der Royal Air Force statt, der Teil des Flughafens Weeze ist. Während der Veranstaltung arbeiten bis zu 6.000 Personen auf dem Gelände. Ein besonderes Highlight des Festivals ist die Mainstage, die jedes Jahr neu entworfen und immer erst kurz vor Beginn des Festivals enthüllt wird.

Auf mehreren Bühnen und in Livestreams treten über 300 internationale Star-DJs und lokale Musiker auf, heißt es weiter. In den letzten Jahren waren das unter anderem Robin Schulz, Felix Jaehn, Armin van Buuren oder Tiësto, aber auch Scooter, Timmy Trumpet und Steve Aoki. Letztere sind auch in diesem Jahr wieder im Line-up.

"Parookaville", die fiktive Stadt

Auf dem Festival-Gelände steht ein Denkmal des Gründervaters Bill Parooka

Auch diesmal wird das Festival wieder als eigene Stadt inszeniert, die einmal im Jahr zum Leben erweckt wird. Die Besucher sind folglich die "Citizens of Parookaville". Namensgeber des Festivals ist der fiktive Gründervater "Bill Parooka", der auf dem Gelände sogar mit einem Denkmal abgebildet ist. Das Festival-Motto: " Mögen Wahnsinn, Liebe und pure Glückseligkeit regieren! "

In der "Parooka Church" hat jedes Jahr ein Paar die Chance auf eine standesamtliche Hochzeit mit prominentem Trauzeugen. In diesem Jahr wird es "Evil" Jared Hasselhoff sein, der ehemalige Bassist der Bloodhound Gang. Auch Besucher haben in der Kirche die Möglichkeit, sich in fake weddings "trauen" zu lassen.

Festival als Wirtschaftsfaktor

Der Pool, das sogenannte Bermuda-Viereck, wird von der DLRG beaufsichtigt

Ein weiteres Element der fiktiven Stadt ist das Gefängnis ("Jail"), in dem sich Besucher in Gefängniszellen tätowieren lassen können. Auch einen 700 Quadratmeter großen Pool, das "Schwimmbad", gibt es auf dem Gelände; er wird traditionell von der DLRG beaufsichtigt.

Das Parookaville-Festival fand erstmals 2015 statt und hat sich für die Region zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Lokale Handwerksfirmen und Veranstaltungstechniker würden von dem Festival profitieren, heißt es vom Veranstalter.