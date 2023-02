Düsseldorf: E-Autos sollen nicht mehr kostenlos parken dürfen

Seit vier Jahren dürfen Elektroautos in Düsseldorf kostenlos geparkt werden – auch in Bereichen, in der sonst ein Parkschein gezogen werden muss. Damit ist aber nun Schluss, wie der Stadtrat in Düsseldorf am Donnerstagabend entschieden hat.

Alle Parkgebühren steigen

Die Ratsmehrheit aus Grünen und CDU hatte argumentiert, die aktuelle Regelung sei nicht gerecht. Um den öffentlichen Straßenraum fairer aufzuteilen, sei nicht die Art des Antriebs entscheidend. Auch ein E-Auto verbrauche den gleichen Platz wie ein Verbrenner. Wer sein Auto lädt, zahlt aber währenddessen nichts für seinen Parkplatz.

Trotzdem kommen nicht nur auf Halter von E-Fahrzeugen Änderungen zu. Auch allgemein werden die Parkgebühren erhöht: So werden in der Innenstadt künftig 4,50 Euro pro Stunde fällig, ein deutlicher Sprung von den aktuell 2,90 Euro pro Stunde. In den Bezirken außerhalb kosten Parkplätze bald zwischen zwei und drei Euro.

Preise werden alle zwölf Minuten berechnet

Ebenfalls neu: Die Preise werden für alle zwölf Minuten berechnet - es muss also nicht mehr eine ganze Stunde gezahlt werden, wenn man sein Auto nur für zehn Minuten parken möchte.

Freuen wird die Entscheidung des Rats wohl auch die Parkhäuser in der Innenstadt. Diese klagten zuletzt über fehlende Kundschaft, weil das Parken auf den Straßen zu günstig gewesen sei.