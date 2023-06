Düsseldorfer Rat entscheidet über Planung für neue Oper

Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller ( CDU ) wird in diesen Tagen offenbar nicht müde zu betonen, dass eine neue Oper kein Prachtbau werden soll, aber Champions-League-Niveau mit internationaler Strahlkraft möge sie bitte schon haben.

Die letzten Kostenschätzungen sind zwar schon einige Jahre alt, bewegten sich aber schon bei gut 700 Millionen Euro. Kritiker eines Neubaus sprechen angesichts der Entwicklung von Baukosten und Zinsen deshalb schon von einem Milliardenprojekt, das sich die Stadt derzeit einfach nicht leisten könne.

Grüne steigen aus Neubau-Plänen aus

Das ist ein zentraler Grund, warum die Grünen aktuell keinen Neubau mehr wollen, den sie zweieinhalb Jahre lang in der Ratskooperation mit der CDU mit vorangetrieben hatten. Die Folgen von Corona und Ukraine-Krieg hätten die Finanzlage der Stadt deutlich verschlechtert.

Die grüne Bürgermeisterin Clara Gerlach hält Kellers Pläne deshalb für populistisch: " Man kann nicht einfach den Eindruck erwecken, die Stadt könne sich alles leisten, ohne woanders empfindlich zu sparen ." Die Grünen wollen das seit Jahren marode Opernhaus stattdessen für deutlich weniger Geld weiter sanieren. Denn schließlich müssten Verkehrswende, Klimawende oder Schulsanierungen auch bezahlt werden, so Gerlach.

Sanierungsdesaster wie in Köln vermeiden

Neubau-Befürworter, auch in der eigenen Partei, führen dagegen die Einschätzung von Fachleuten und das Negativbeispiel der Oper in Köln an, die seit Jahren saniert, aber nicht fertig, dafür allerdings immer teurer wird, sagt auch die grüne Kulturdezernentin Miriam Koch: " Hier an diesem Standort weiter zu sanieren, würde bedeuten, in ein abgängiges Gebäude zu investieren. Das ist nicht nachhaltig. "

Am Donnerstag soll der Stadtrat über den künftigen Standort und weitere Planungsgelder für den Neubau entscheiden. Die Befürworter führen an, dass sich die tatsächlichen Kosten erst in den kommenden Jahren zeigen werden. In jedem Fall dürfte es eine emotionale Debatte werden.

Kritik an Standortwahl und Bürgerbeteiligung

Entwurf von HHA ingenhoven associates, Düsseldorf mit West 8, Rotterdam

Denn nicht nur am Geld entzündet sich Kritik, andere Kulturschaffende bemängeln auch die Standortauswahl und die Bürgerbeteiligung zu dem Großprojekt. Eine neue Oper soll künftig auch für breitere Bevölkerungsschichten interessant werden, sagt OB Stephan Keller.

Doch was das inhaltlich bedeutet, ist für Jochen Molck vom Düsseldorfer Rat der Künste bisher kaum deutlich geworden: " Zum Öffnen gehört nicht nur ein Café und eine schöne Aussichtsterrasse, sondern auch eine inhaltliche Auseinandersetzung für andere Formen von Musik, Theater, für modernere Sachen. Und da beobachten wir relativ wenig. "

SPD sichert Ratsmehrheit für Neubau

Eine Ratsmehrheit für die weiteren Neubau-Planungen am jetzigen Standort Heinrich-Heine-Allee stand durch den Ausstieg der Grünen auf der Kippe. Die SPD hat das für sich genutzt und für ihr Ja der Stadtspitze Bedingungen gestellt. OB Keller kündigte nun am Dienstag an, ein Bauprogramm für 8.000 öffentlich geförderte Wohnungen bis 2030 aufzulegen und mehr in Kulturzentren in den Stadtteilen zu investieren.