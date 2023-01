Wie Türken in Neuss auf Erdoğans Wahlkampf reagieren

Mustafa Açıkgöz von der AKP hatte bei einem Besuch in einer Moschee in Neuss dazu aufgerufen, Gegner der Erdoğan-Partei weltweit zu suchen und zu vernichten.

Auf Stimmenfang in Deutschland

Politikwissenschaftler und Türkeiexperte Burak Çopur hält Auftritte wie in Neuss für einen klaren Auftrag Erdoğans: " Hier sollen seine Anhängerinnen und Anhänger auf den kommenden Wahlkampf eingestimmt werden. "

Ali aus Neuss ist da keine Ausnahme. Obwohl er in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, darf er als türkischer Staatsbürger nur in der Türkei wählen – wie 1,4 Millionen andere Türken in Deutschland.

Erdoğan polarisiert

Dass Ali zum Tee in der Neusser Innenstadt in einer türkischen Zeitung blättert, ist also kein Zufall: " Klar ist das unser Präsident, den wir total unterstützen ", lobt er. Denn Erdoğan sei der erste Präsident, der für das Volk und auch für die Türken im Ausland spreche.