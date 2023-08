200 Jahre: Neuss feiert großes Schützenfest-Jubiläum

Alles wird in diesen Tagen fein reingeputzt in Neuss für das große Festwochenende. Der Bürger-Schützen-Verein feiert 200 -jähriges Bestehen. Das jährliche Schützenfest am letzten Augustwochenende gilt das größte weltwelt, das von einem einzigen Verein organisiert wird.

Einige Änderungen und Besonderheiten wird es zum großen Jubiläum geben. Unter anderem wird das Höhenfeuerwerk erstmals bereits am Freitag gezündet, von der Festwiese im Rennbahnpark.

Neusser Kirmes mit stabilen Preisen

Kirmesaufbau in den letzten Zügen

Zum Auftakt wird am Freitagnachmittag die Neusser Kirmes eröffnet. Knapp 300 Schausteller präsentieren sich über fünf Tage parallel zum Schützenfest. Einige Großfahrgeschäfte kehren zur Kirmes zurück, wie der "SkyDance", ein 55 Meter hohes Kettenkarussell oder die Überschlagsschaukel "The Beast".

Die Schaustellerbranche beklagt jedoch akuten Personalmangel, weswegen die Aufbauarbeiten mit großem Stress verbunden sind. Die Kirmes soll für die ganze Familie weiter bezahlbar bleiben. " Wir halten unsere Preise in diesem Jahr stabil, trotz gestiegener Kosten ", erklärt Josef Kremer vom Schaustellerverband des Rhein-Kreises Neuss.

Kinderparade und Fackelzug am Samstag

Traditionell eröffnet wird das Bürgerschützenfest mit Glockengeläut und Böllerschüssen am Samstagmittag rund um das Quirinusmünster. Zum Jubiläum zieht anschließend eine Kinderparade aus Schulklassen und Kita-Gruppen mit selbstgebastelten Uniformen und Fahnen über den Neusser Markt.

Dutzende Themenwagen gehören zum Fackelzug

Der Höhepunkt des Tages steigt dann am Abend mit dem großen Fackelzug. Mehr als 80 Großfackeln und Themenwagen haben die Schützenkorps und -züge in diesem Jahr angekündigt. Viele greifen das 200-jährige Bestehen auf, aber auch politische Themen wie die sogenannten Klimakleber oder das Ladensterben in der Innenstadt.

Königsparade am Sonntag

Die große Königsparade folgt am Sonntagmittag durch die Neusser Innenstadt, zu der zehntausende Besucher an der Strecke und auf den Tribünen rund um den Markt erwartet werden.

Die Hönesse bringen Farbe in die Königsparade

Vorneweg ziehen traditionell Dutzende der sogenannten "Hönesse", große Blumenhörner, die für ein farbenfrohes Blumenmeer zum Auftakt der Parade sorgen. Fast 7.600 Schützen und Musiker werden in diesem Jubiläumsjahr mitmarschieren, das sind etwas weniger als im Rekordjahr 2019 .

Zum Abschluss des Schützenfestes wird am Dienstagabend der neue Schützenkönig ausgeschossen.

Diskussion um Aufnahme von Frauen

Königsparade durch die Innenstadt

Seit Jahren ein Thema ist die Aufnahme von Frauen in den bisher rein männlichen Bürgerschützenverein. Eine interne Satzungskommission arbeitet derzeit daran, einen mehrheitsfähigen Vorschlag dafür zu erarbeiten, über den im kommenden Jahr abgestimmt werden soll.

Ein Netzwerk aus Frauen hat trotzdem für den Sonntag kleine Aktionen während des Festzugs am Nachmittag angekündigt, um das Thema weiter in die Öffentlichkeit zu tragen, was innerhalb des Vereins kritisch gesehen wird.

Zahlreiche Sperrungen rund um die Innenstadt

Wegen der zahlreichen Vorbereitungen und Umzüge gibt es in der Innenstadt bereits seit Mittwoch Sperrungen und Umleitungen. Busse werden während der Umzüge an den Festtagen zwischen Hauptbahnhof und Stadthalle umgeleitet. Die Straßenbahnlinie 709 aus Düsseldorf fährt an den Festtagen größtenteils nicht durch die Neusser Innenstadt.