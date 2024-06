Neues Einkaufszentrum in Goch

Nach langem Umbau ist nun ein Einkaufszentrum daraus geworden, das zumindest für Goch etwas ganz neues ist. Die Kunden finden es ziemlich gut. Endlich tut sich hier wieder was. Nach jahrelangem Stillstand.

In einem Gebäude, das eine Sanierung dringend nötig hatte, so Architektin Evelyn Senser. "Die ganze Haustechnick ist neu. Wir mussten Elektroleitungen, Wasser, Sprinkleranlagen und Vieles mehr komplett ersetzen. Für den Komfort, aber auch um beim Brandschutz auf dem neuesten Stand zu sein. "

Neues Leben im altens "Kaufland-Haus"

In ganz Goch ist das Einkaufszentrum bekannt als "das Kaufland-Haus" . Selbst in den benachbarten Niederlanden kennt man das Gebäude unter diesem Namen. Jetzt hat der Investor dem Einkaufszentrum den wohl klingenden Namen "Galerie van Goch" verliehen. Ganz so exquisit sind die Läden nicht, eher das, was man in jeder Mall findet: eine Schuh-Kette, ein Lebensmittelmarkt, eine großer Elektromarkt. Aber in Goch eben einzigartig.

Die Galerie muss erfolgreich sein

Der niederländische Investor sieht seine rund 8 Millionen Euro gut angelegt. Ein Zentrum mitten in der Stadt, mit Läden, die es so bisher in Goch nicht gab, das soll sich lohnen, so der verantwortliche Manager des Investors, Dr. Wolter Pelt: "Das ist ein Invest auf lange Dauer. Wir haben ja die Immobilie schon 15 Jahre, und das soll auch so weiter gehen. Denn das ist hier ein großer Baustein für die ganze Stadt. So verdienen auch die Einzelhändler hier, und natürlich wir als Investor - das ist auch die Zielsetzung. "

Kunden aus den Niederlanden

Pluspunkt für die neue Mall ist die Nähe der Stadt Goch zu den Niederlanden. Traditionell kommen viele Kunden aus dem Nachbarland. Hier in Deutschland sind viele Lebensmittel günstiger als in den Niederlanden. Und die Kunden gehen immer alle auch durch die Fußgängerzone.

" Die Galerie van Goch ist eine Bereicherung. Sie ist mitten in der Stadt, und wer hier ist, hat ja den Weg in die Innenstadt von Goch schon gefunden – davon profitieren alle ", so Torsten Matenaers, Stadtsprecher.

Galerie fast fertig – nur einer fehlt noch

Komplett fertig ist die "Galerie van Goch" aber noch nicht. Ein wichtiger Mieter fehlt noch. Ein Bäcker soll noch einziehen. Natürlich mit einem kleinen Café. Damit hier dann deutsche wie niederländische Kunden nach dem Einkauf auch "een Kopje Koffie" bekommen.

Quellen: