Neue Rätsel um Cessna-Absturz in die Ostsee

Als Pilot Griesemann die Flugsicherung in Madrid über den Druckabfall informiert, ist laut Sicherheitshandbuch also ausreichend Zeit, den nächsten Flughafen anzusteuern. Doch dazu kommt es nicht. Die Cessna 551 verlässt am Nachmittag des 4. September über Zentralspanien ihre Reiseflughöhe nicht und ändert auch ihren Kurs Richtung Nord-Ost nicht.

Französische Luftwaffe begleitet " Geistermaschine "

40 Minuten nach dem letzten Funkkontakt befindet sich die Cessna bereits im französischen Luftraum. Ein Jagdflugzeug der französischen Luftwaffe erreicht die " Geistermaschine " mit Peter Griesemann und den drei Mitgliedern seiner Familie an Bord. Die Piloten der französischen Alarmrotte können keine Beschädigungen an der Maschine feststellen. Sie sehen auch keine Aktivitäten an Bord.

Sie fotografieren die Cessna von allen Seiten und begleiten sie weiter bis in den deutschen Luftraum. Die Fotos der Franzosen hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung inzwischen ausgewertet. Die Experten erkennen auf den Fotos Peter Griesemann. Er befindet sich auf dem linken Sitz im Cockpit. Zu diesem Zeitpunkt ist er laut Bericht der Flugunfallexperten " handlungsunfähig ". Ein Detail in ihrem Bericht erstaunt: Die Experten sehen auf den Fotos neben Peter Griesemann nämlich auch " seine an ihrem Platz im Cockpit hängende, unbenutzte Sauerstoffmaske ."

Griesemann nutzte Sauerstoffmaske nicht

Eine Person zeigt mit einem Stift auf die letzte bekannte Position der Cessna, die über der Ostsee vor der Küste Lettlands abgestürzt ist.

Trotz des Druckabfalls in der Kabine hatte der erfahrene Pilot die Maske also nicht aufgesetzt, es offenbar noch nicht einmal versucht. Dabei gibt es für den Fall " eines plötzlichen Druckabfalls in der Kabine " ein vom Hersteller der Cessna vorgeschriebenes Notverfahren. Die erste der vorgeschriebenen Maßnahmen lautet: Maske aufsetzen und Sauerstoff fließen lassen. Erst danach soll der Pilot Maßnahmen für eine Notlandung einleiten.

Als Pilot Griesemann um 15:42 per Funk die Flugsicherung in Madrid um eine Erlaubnis für die Notlandung bittet, hätte er laut Nofallvorschrift also bereits seine Sauerstoffmaske tragen müssen. Das war aber – so legt es der Bericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung nah – offenbar nicht der Fall. Griesemann setzte die Maske demnach nicht auf, obwohl er wissen musste, dass er wegen des Druckabfalls innerhalb kürzester Zeit ohnmächtig werden würde. Seine Sauerstoffmaske blieb laut BFU " unbenutzt im Cockpit hängen. " Warum versorgte er sich nicht mit dem lebensnotwendigen Sauerstoff?

Sauerstoffflasche bei Bergung gefunden

Ob die drei Passagiere in der Kabine ihre Masken nutzten und Sauerstoff bekamen, werden die deutschen Flugunfallexperten aus Braunschweig voraussichtlich nicht aufklären. Sie stellen klar, dass sie mit ihrer Untersuchung allein das Ziel verfolgen, künftige Unfälle und Störungen zu verhüten. " Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des Verschuldens (…) ", schreiben sie am Ende des Zwischenberichts.

Um 19.45 schlägt die Cessna am 4. September vor der lettischen Küste auf dem Wasser der Ostsee auf. Sie zerschellt in Hunderte Teile. Einer der wenigen Gegenstände aus dem Flugzeug, den die Bergungsmannschaften sicherstellen konnten, ist die Sauerstoffflasche für die Notversorgung an Bord der Cessna 551. Ob die Flasche nach dem Druckabfall in dem Flugzeug genutzt wurde, um die Menschen an Bord mit Sauerstoff zu versorgen, wurde bislang nicht aufgeklärt.

