Bebauungsplan für Rotlichtviertel in Aachen gekippt 

Für die Stadt ist das ein herber Schlag. Jahrzehntelang hatte man darüber diskutiert, wie man mit der Prostitution in der Aachener Altstadt umgehen soll. Der Bebauungsplan sollte den Durchbruch bringen.

“Städtebaulicher Missstand”

Das OVG Münster kritisiert an dem Bebauungsplan das unmittelbare Nebeneinander von Wohnen und Prostitution. Das sei ein städtebaulicher Missstand. Doch genau diesen seit Jahrzehnten bestehenden Konflikt wollten Stadt und Politik in Aachen mit dem Bebauungsplan ausräumen. Vorgesehen war, dass die Bordelle in der Antoniusstraße bleiben, aber nur noch in einem festgelegten Straßenabschnitt. Der übrige Teil sollte zusammen mit einem angrenzenden ehemaligen Parkhausgrundstück zu einem attraktiven Wohn- und Geschäftsviertel entwickelt werden.

"Strässchen” mit langer Historie

Das "Strässchen" , wie manche in Aachen die Bordellstraße nennen, gibt es schon lange. Im 18. Jahrhundert hieß die Straße auch mal Hurengasse. Sie liegt mitten in der Altstadt. In Koberfenstern bieten Prostituierte ihre Dienste an. Tagsüber ist meist wenig los, die Atmosphäre trist.

In den 1990er Jahren begann die Diskussion, wie man die städtebauliche Situation verbessern könnte. Verlagerung der Prostitution an den Stadtrand, Konzentration in einem sogenannten Laufhaus, Sichtschutz, – viele Ideen wurden geboren und wieder verworfen. Nicht so der Bebauungsplan 999A. Ihn hatte der Aachener Stadtrat mit großer Mehrheit im Mai 2022 beschlossen.