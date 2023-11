Die 34-Jährige war zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Heute will sie ein milderes Urteil erreichen.

Beginn des Prozesses

Mit einem Schulheft vor dem Gesicht betritt Sabrina K. am Morgen den Saal des Landgerichts. Erst als die Kameras der Presse ausgeschaltet sind, zeigt sie ihr Gesicht. Sie wirkt trotzig als sie in den Zuschauerraum blickt.

Unverständnis für die Tat

Eine ganze Klasse von Berufsschülern ist gekommen. Sie wollen wissen, wer diese Frau ist, die ihren Sohn nicht geschützt hat vor ihrem Lebensgefährten. Und das, obwohl sie wusste, dass er das Kind immer wieder vergewaltigt und auch anderen Männern zum Missbrauch angeboten hat.

Urteil der Schuld wurde bereits gesprochen

Dass Sabrina K. sich der Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch schuldig gemacht hat, steht fest. In diesem Punkt ist das Urteil gegen sie bereits rechtskräftig geworden. Nicht aber in der Höhe der Strafe. Sieben Jahre und neun Monate Haft – dagegen hat ihr Anwalt bereits zum zweiten Mal erfolgreich Beschwerde eingelegt.

Hoffnung auf ein milderes Strafmaß

Der Bundesgerichtshof hat ihm recht gegeben. Bei der Verurteilung sei nicht berücksichtigt worden, dass die beschuldigte Mutter bislang nicht vorbestraft war. Diese Tatsache hätte aber möglicherweise zu einer milderen Strafe führen können. Genau darum muss sich heute eine weitere Richterin beim Landgericht mit der Strafhöhe befassen.

Prozess findet hinter verschlossenen Türen statt

Anwältin Anke Reese setzt sich für das Opfer ein.

Auch die Anwältin des Kindes, Anke Reese aus Detmold, ist gekommen. Sie hat den missbrauchten Jungen bisher in allen Verfahren vertreten. Und auch heute sorgt sie wieder dafür, dass der Prozess weitestgehend hinter verschlossenen Türen stattfindet. Die Zuschauer müssen den Saal verlassen. Niemand soll wissen, was dem Kind konkret angetan wurde und was dabei die Rolle der Mutter war.

Das Opfer soll unerkannt bleiben

Der Junge lebt in einer fremden Stadt und besucht eine neue Schule. Dort soll er nicht erkannt werden, er soll ein möglichst unbeschwertes Leben führen können. Die Mutter des Kindes, Sabrina K., ist in der Frauen-Haftanstalt in Dinslaken inhaftiert. Sie ist in Einzelhaft , denn es habe Probleme mit anderen inhaftierten Frauen gegeben. Ihr Anwalt hofft jetzt , dass das Landgericht heute ein milderes Urteil verhängt.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 29.11.2023 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit Münsterland und im Radio auf WDR 2.