Missbrauchskomplex in Münster: Ermittlungen laufen weiter

Viele Daten noch verschlüsselt

60 dieser großen Datenträger konnten die Beamten bis heute nicht knacken, und das wird sich auch so bald nicht ändern. Hunderte verschlüsselte Terabyte stehen also noch in den Regalen, daneben Kartons mit all den Papieren und Gegenständen, die bei Beschuldigten in ganz Deutschland sichergestellt wurden.