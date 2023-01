Aus Wut gezündelt? Ex-Kellnerin wegen versuchten Mordes vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft geht von einer heimtückischen Tat aus. Dabei habe die Frau bei ihrer Brandstiftung Verletzungen und sogar den Tod der über dem Restaurant wohnenden Menschen billigend in Kauf genommen.

Übler Geruch alarmiert Bewohner

30. April 2022, gegen 9 Uhr: Bewohner eines Mehrfamilienhauses in dem kleinen Ort Merkstein nehmen einen ungewöhnlichen Geruch war. Der erste Gedanke: Es tritt Gas aus. Polizei und Feuerwehr werden alarmiert. Die eintreffenden Rettungskräfte geben zunächst Entwarnung, aber im Hinterzimmer eines im Parterre gelegenen Lokals wird ein Schwelbrand entdeckt. Der kann schnell gelöscht werden, verletzt wird niemand.

Die Kripo nimmt ihre Ermittlungen auf und kommt schließlich zu dem Schluss: Da war ein Brandstifter am Werk. Wenige Tage später nehmen die Beamten die jetzt angeklagte Ex-Kellnerin des Lokals fest.

Gezündelt nach Streit mit Geliebten?

Sollte die 44-Jährige wirklich die Täterin sein, dann zündelte sie vermutlich aus Wut oder Rache. Die Frau hatte laut Anklage eine Affäre mit ihrem Chef. Im vergangenen Februar soll es zwischen beiden zum Streit gekommen sein. Auslöser soll das Alkoholproblem der Frau gewesen sein. Der Chef beendete die Liaison und auch das Arbeitsverhältnis.

Einige Wochen später drang die 44-Jährige, so der Vorwurf, in den frühen Morgenstunden in das Restaurant in Merkstein ein, richtete dort einige Verwüstung an und stahl Hundert Euro aus der Kasse. Anschließend soll die Frau im Hinterzimmer eine Polyesterdecke angezündet haben.

Das Urteil wird für den 2. Februar erwartet.