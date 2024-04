Bayer Leverkusen - Drahtseilakt zwischen Triple-Mission und Meisterparty

Denn schließlich sei auch der Gewinn einer europäischen Trophäe "eine super Chance" und "ein großes Ziel" , das erreicht werden kann. In der vergangenen Saison war Leverkusen in der Runde der besten vier Teams der Europa League an der AS Rom gescheitert. "Wir haben noch die Erinnerung an das Halbfinale in Rom. Wir wollen das wieder erreichen", ließ Alonso keinen Zweifel an den Triple-Hoffnungen.

Video starten, abbrechen mit Escape Feiern in Leverkusen? Alonso will "noch ein bisschen warten" WDR. . 00:27 Min. . Verfügbar bis 10.04.2025. WDR Online.

Frimpong und Xhaka professionell - Rekord winkt