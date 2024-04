Wenn Titelverteidiger Bayern München am Nachmittag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln verliert und am Abend (18.30 Uhr) auch der VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt unterliegt, wäre Leverkusen angesichts von 16 Punkten Polster und fünf verbleibenden Spielen für Bayern und Stuttgart nicht mehr einzuholen.

Wo befindet sich in der Regel die Meisterschale?

Steht der Meister vor dem 34. Spieltag noch nicht fest, befindet sich das Original der Schale in dem Stadion, in dem der Tabellenführer spielt. So war es auch im Vorjahr, als Borussia Dortmund den Titel im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 noch verspielte. Die Bayern, die mit einem Sieg in Köln noch Meister wurden, erhielten im Anschluss zunächst ein Duplikat.

Mannschaften, die die Meisterschaft gewinnen, bekommen auch ein solches Duplikat für ihren eigenen, langfristigen Besitz - denn die Originalschale ist als Wanderpokal konzipiert.

Was bekommen Trainer und Spieler als Meisterprämie?

Derlei Vertragsinhalte sind naturgemäß nie öffentlich. Es kursieren Gerüchte über sechsstellige Summen, die die Bayer-Profis und Trainer Xabi Alonso beim Titelgewinn zusätzlich einstreichen werden. Die "Sport Bild" berichtete Anfang des Jahres 2024 etwa von einer angeblichen 500.000-Euro-Prämie für Alonso, die Spieler würden demnach bei einer gewissen Anzahl von Einsätzen ebenfalls mit sechsstelligen Beträgen belohnt.

Wie wertvoll ist die Meisterschale?

Die Meisterschale der Fußball-Bundesliga ist nach Angaben der DFL elf Kilogramm schwer. Die Trophäe, bei der vor allem Sterlingsilber verarbeitet wurde, ist im Laufe der Zeit ein bisschen schwerer geworden: 1981 wurde für weitere Meister-Gravuren ein Silberring untergearbeitet - auf dem sich seitdem auch fünf Edelsteine (Turmalin-Cabochons) von 71,98 Karat in Goldfassung befinden.

Auch zum Saisonfinale 2008/09 gab es nochmal eine Vergrößerung der Schale, die bis 2027 erstmal Platz für die Gravuren aller weiteren Titelträger bieten soll. Der Versicherungswert der Meisterschale beträgt laut DFL-Angaben 50.000 Euro.

Wer hat die Meisterschale erfunden?

Die Bochumer Goldschmiedin und Kunst-Professorin Elisabeth Treskow hat die Meisterschale an den Kölner Werkschulen entworfen und gefertigt. Treskow wurde am 20. August 1898 in Bochum geboren und starb am 6. Oktober 1992 in Brühl.