Messerangriff: Spaziergänger und Hund in Köln schwer verletzt

Der junge Mann hatte nach Polizeiangaben zunächst eine Nachbarin im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses mit einem Schlagstock geschlagen und verletzt - und war dann Richtung Pferderennbahn gelaufen. Auf dem Weg dorthin stach er offenbar ohne Vorwarnung auf einen 63-jährigen Spaziergänger und seinen Hund ein. Herrchen und Hund wurden schwer verletzt.

Anschließend drang der 29-Jährige in einen Stall auf der Rennbahn ein, drosch auf mehrere Pferde ein und trieb sie aus den Boxen. Noch im Reitstall wurde der Mann von inzwischen alarmierten Polizeikräften festgenommen. Allerdings verletzte er zuvor noch eine Polizistin leicht.

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo der Gesundheitszustand des Mannes überprüft werden soll. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht des Drogenmissbrauchs bestand. Die äußerlich unverletzten Pferde wurden von Mitarbeitern des Reitstalls zurück in ihre Boxen gebracht. Der verletzte Spaziergänger kam in ein Krankenhaus, den Hund brachte die Feuerwehr in eine Tierklinik.