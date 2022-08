Raststätten im Kreis Mettmann sollen ausgebaut werden

Jede Nacht suchen Tausende Lkw -Fahrer in NRW entlang der Autobahnen nach einem Parkplatz, um ihre Ruhezeiten einhalten zu können und sich von der Fahrt zu erholen. Finden sie keinen Platz, kann das laut ADAC gefährliche Konsequenzen für alle Verkehrsteilnehmer haben.

" Übermüdung gehört neben zu geringem Abstand und Ablenkung zu den drei Hauptursachen von Lkw-Unfällen. Die Suche nach einem Parkplatz setzt die Fahrerinnen und Fahrer zusätzlich unter Druck. Und je länger gesucht werden muss, umso mehr nimmt die Konzentrationsfähigkeit ab und die Müdigkeit steigt ," erklärt Thomas Müller vom ADAC .

90 neue Parkplätze für Lkw-Fahrer im Kreis Mettmann

In NRW fehlen knapp 4.000 Lkw-Stellplätze – das geht aus einer Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen aus dem Jahr 2020 hervor. In ganz Deutschland sollen es rund 23.500 sein. Die Anzahl fehlender Parkplätze habe in den vergangenen Jahren deutschlandweit weiter zugenommen. Auch im Kreis Mettmann werden dringend zusätzliche Stellflächen für Lkw benötigt.

Die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH will deshalb auf der Autobahn A3 zwei Parkplätze zwischen den Autobahnkreuzen Hilden und Breitscheid auszubauen. Auf den Raststätten Hösel und Stinderhof sollen fast 90 neue Parkplätze für Lkw -Fahrer entstehen - damit wird ihre Anzahl mehr als verdoppelt. Am Dienstagabend findet zum Ausbau der beiden Raststätten auf der A3 in Ratingen eine Informationsveranstaltung statt.

ADAC fordert zügigeren Ausbau der Lkw-Stellplätze

Die Bedarfsprognose des Bundesverkehrsministeriums ( BMDV ) für das Jahr 2030 zeigt, dass sich die Situation weiter verschlechtern wird. Denn das Verkehrsaufkommen im Straßengüterverkehr werde weiter zunehmen. Der ADAC fordert deshalb, dass der Ausbau der Lkw-Stellplätze zügig vorangetrieben wird. Er empfiehlt neben dem konventionellen Ausbau der Stellplatzkapazitäten Raststätten zum Beispiel durch intelligente Lkw -Parksysteme zu erweitern. Denn diese würden Lkw-Fahrern unnötige und nervenaufreibende Suchfahrten ersparen.

Das Ministerium stellt von Mitte 2021 bis 2024 insgesamt 90 Millionen Euro für den Ausbau von Lkw-Stellplätzen in Autobahnnähe, also beispielsweise auf Autohöfen, zur Verfügung. Damit sollen 4.000 zusätzliche Parkplätze geschaffen werden.

