Bayer Leverkusen: Kostenlose Tattoos für Fans

Innerhalb weniger Minuten sind die Termine in der Vereins-App ausgebucht gewesen, so groß war die Nachfrage nach dem außergewöhnlichen Angebot. Am ersten Aktionstag hatten 24 treue Fans das Glück, gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort im Internet zu surfen. Sie ergatterten einen der begehrten Termine, um sich ein Fan-Tattoo stechen zu lassen. Einer von ihnen war Markus Büttgenbach. Sein Sohn hatte ihm den Termin überlassen.

Bayer-Fan - ein Leben lang

Markus Büttgenbach ist leidenschaftlicher Fan - jetzt auch mit Vereins-Tattoo.

"Ich habe immer gesagt, wenn der Bayer Meister wird, muss auf jeden Fall etwas kommen" , sagt der Leverkusener, der schon sein Leben lang Fan ist. Der Verein bedeute ihm alles, seit er das erste Mal mit seinem Vater Anfang der 80er im Stadion war. "Zuhause wird es durch und durch gelebt. Fahnen, Trikots, T-Shirts, alles da." Und jetzt eben auch das Bayer-Logo auf der Haut.

Auch Michaela Fechner ist eine der Glücklichen, die einen Termin ergattern konnte. Sie ist Kölnerin, aber begeisterter Leverkusen-Fan und fast jedes Spiel im Stadion. Auch sie lässt sich das Logo tätowieren und will damit zu ihrem Verein stehen. "Ich bin mit Leib und Seele dabei und deswegen möchte ich das verewigt haben." Das Vereins-Tattoo ist schon ihr zweites Tattoo. "Ich habe sofort gesagt ‚Ich bin dabei‘, als ich das gelesen habe!" Für sie ist klar: Sie bleibt ein Leben lang Fan.

Tätowieren mit Stadionblick

Tätowiert wird in der e-Sport-Loge der Bayarena.

Das filigrane Muster mit Schriftzug und Löwen zaubern Mohamed Abdallah und Max Porschen vom Tattoostudio Farbgefühl aus Kerpen, mit ihrem Team. Insgesamt arbeiten sie an sechs Aktionstagen für die Fans des neuen deutschen Meisters. Die Fans dürfen aus zehn vorgefertigten Motiven wählen, die innerhalb einer halben Stunde gestochen werden.

Die Tattookünstler waren begeistert von der Idee und tätowierten am Montag in Stadionatmosphäre, in der eSport-Loge der Bayarena. Mit Blick auf den Rasen, was Markus Büttgenbachs Herz nur noch höher schlagen ließ.

Aktion geht weiter

Der Fußballfan ist sich sicher: Sein Sohn will jetzt auch. Die nachträglich eingestellten Termine waren zwar ebenfalls binnen weniger Augenblicke vergeben, aber Dank der Aktion bekommen die Fans im "Farbgefühl" bis Mitte Juni 19,04 Prozent Rabatt auf ihr Meister-Tattoo.

