Vaillant in Remscheid baut Stellen ab

Das Unternehmen soll an die neue Nachfragesituation und die künftigen Markt- und Kundenanforderungen ausgerichtet werden, heißt es zur Begründung. Der europäische Markt für Heiztechnik habe bereits 2023 rund zehn Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen. In diesem Jahr habe sich diese Entwicklung fortgesetzt.

17.500 Beschäftigte weltweit

Der Stellenabbau in Deutschland soll vor allem den Stammsitz in Remscheid treffen. Allein dort arbeiten rund 4.300 Menschen, davon die meisten in der Verwaltung. "Möglichst zeitnah" solle der Stellenabbau erfolgen, so ein Unternehmenssprecher.

Betriebsbedingte Kündigungen sollen nach Angaben von Vaillant vermieden werden. Geplant sind nun unter anderem vorgezogene Ruhestandsregelungen. Auch ein Programm zum freiwilligen Verlassen des Unternehmens werde angeboten. Frei werdende Stellen sollen nicht nachbesetzt werden.

Umsatz des Unternehmens gestiegen

Der Umsatz des Konzerns ist 2023 um drei Prozent gestiegen. Das Wärmepumpengeschäft sei in Deutschland sogar mehr als 100 Prozent gewachsen. Somit sei Vaillant Marktführer in Deutschland. "Wir sind ein profitables Unternehmen" , so ein Sprecher.

Die Firma wolle führender Hersteller für elektrische Wärmepumpen werden. Für die Zukunft erwartet Vaillant eine steigende Nachfrage. Laut dem Sprecher werde der Konzern "unter anderem im Herbst dieses Jahres an seinem Hauptsitz in Remscheid eine neue Fabrik für die Fertigung von Elektronikbauteilen eröffnen."

Weltweit beschäftigt Vaillant 17.500 Mitarbeiter. Im August blickt Vaillant auf 150 Jahre Firmengeschichte zurück.

