Zum 50. Mal unbesiegt - Leverkusen will zehn Tage Vollgas geben

Nach dem 50. Pflichtspiel dieser Spielzeit, indem Leverkusen unbesiegt blieb, gab es von den eigenen Fans im Stadion in Bochum eine besondere Anerkennung: Goldene Luftballons, die die besondere Zahl zeigten.

Eine Geste, die Meistertrainer Xabi Alonso einen Moment irritierte, die goldenen Ballons an diesem warmen Abend in Bochum sorgten für Stirnrunzeln beim Spanier: Große Fünfen und große Nullen schwebten durch die Luft. "Ich habe mich gefragt, warum?", gab der 42-Jährige schließlich mit einem breiten Grinsen zu, als auch ihm die besondere Bedeutung deutlich geworden war.

"Nicht überpacen - sondern einfach unser Spiel weitermachen"

Ausgelassen tanzte die Mannschaft mit ihnen vor der Gästekurve. "Das war schon eine coole Geste", sagte Nationalspieler Robert Andrich. Bleibt Bayer auch zum Liga-Abschluss am Samstag gegen den FC Augsburg ungeschlagen, wäre die Werkself der erste Meister der Bundesliga-Geschichte, der keines seiner 34 Spiele verliert. Die Erfüllung eines Kindheitstraums. "Die Euphorie wird wahrscheinlich ähnlich sein, wie vor dem Bremen Spiel", so Andrich mit Blick auf die Partie, in der Leverkusen die Meisterschaft perfekt gemacht hatte. "Das gilt es für uns, in gute Euphorie umzumünzen - nicht zu überpacen, nichts Besonderes machen zu wollen, sondern einfach unser Spiel weiterzumachen."

Nach dem Spiel dürfen der 29-Jährige und seine Teamkollegen die Meisterschale in die Höhe recken. Die Vorfreude darauf ist riesig. "Man hat es immer nur im Fernsehen gesehen", sagte Andrich. "Man hat es sich als kleiner Junge erträumt. Wenn der Moment dann kommt, wird es schon sehr, sehr besonders sein."

Xabi Alonso, der das Gefühl als Spieler des FC Bayern München bereits erlebte, sagte: "Es wird sehr speziell sein." Seine Spieler hätten "die ganze Saison sehr konzentriert gespielt, um diesen Moment zu erleben".

Wirtz soll Mitte der Woche wieder ins Training zurückkehren

Weitere unvergessliche Momente sollen vier Tage später beim Europa-League-Finale in Dublin gegen Atalanta Bergamo und am 25. Mai in Berlin beim Endspiel des DFB-Pokals gegen den 1. FC Kaiserslautern folgen. Zwei weitere Trophäen sind das klare Ziel. Spätestens, wenn es darum geht, soll auch Offensivstar Florian Wirtz wieder mitwirken.

Der 21-Jährige fehlte in Bochum wegen Oberschenkel-Problemen. Große Sorgen um seinen Schlüsselspieler macht sich Alonso aber nicht. "Gerade gibt es keinen Grund, pessimistisch zu sein", sagte der Baske. "Wir haben einen Plan mit Flo. Wenn es gut läuft, kommt er am Mittwoch oder Donnerstag wieder ins Training."

Neben Wirtz und Tah auch Andrich bei der EM dabei?

Wirtz hat auch nach den Highlight-Wochen mit Leverkusen noch viel vor. Bei der Heim-Europameisterschaft kann er das deutsche Angriffsspiel prägen. Alles deutet darauf hin, dass er dann zwei Teamkollegen an seiner Seite hat. Die Nominierung von Verteidiger Jonathan Tah wurde am Montag bereits offiziell. Der gesamte Kader soll am Donnerstag präsentiert werden. Auch Andrich wird ziemlich sicher dazu gehören. "Ich bin der Meinung, ich habe auf jeden Fall meine Leistung dazu gebracht, dass ich dabei sein kann", sagte er.