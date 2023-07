Baden im Rhein: Düsseldorf stellt 70 neue Warnschilder auf

Schon 13 Vorfälle in diesem Jahr

Laut der Stadt gab es in diesem Jahr bisher 13 Alarmierungen zu Personen im Rhein im Stadtgebiet, bei denen drei Menschen starben und fünf Menschen gerettet werden konnten. Besonders häufig kommt es in Düsseldorf-Himmelgeist zu Unfällen. Der Sandstrand lockt viele Besucher an. Ende Juni verunglückte dort ein Mann tödlich. Er wurde erst in Duisburg geborgen.