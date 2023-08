Zwei Schwimmer aus Sieg gerettet

Polizei und Rettungskräfte warnen davor, in der Sieg zu Baden. Vor allem am Wasserkraftwerk Unkelmühle bei Eitorf. Ein Mann und eine Frau waren beim Schwimmen in den Sog des Ansaugrohrs für die Turbinen des Wasser-Kraftwerks geraten. Einer der beiden kam in einen Strudel und konnte sich nicht daraus befreien. Beim Versuch zu helfen, wurde auch die zweite Person vom Sog erfasst. Beide klammerten sie sich fest und schrien um Hilfe.

Feuerwehrleuten gelang es gerade noch rechtzeitig, die Schwimmer zu sichern, bis Rettungskräfte sie aus dem Wasser ziehen konnten. Die beiden wurden von den Einsatzkräften ins Krankenhaus gebracht.

Schwimmen in der Sieg gefährlich

Der Bezirksleiter der Deutschen Lebensrettungsrettungs-Gesellschaft in Eitorf sagt, dass sich an der Stelle häufig Schwimmer der Gefahr aussetzen. Auch an vielen anderen Stellen sei die Strömung nicht zu unterschätzen, besonders im Moment bei dem hohen Wasserstand der Sieg.