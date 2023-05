Marode Schulen: Demo in Köln geplant

Philipp Meise von der Schulpflegschaft des Heinrich-Mann-Gymnasiums in Köln ist sauer: " Es kann nicht sein, dass Kinder in der Mittagspause abgeholt werden, um zuhause zur Toilette zu gehen und anschließend von den Eltern wieder zur Schule gefahren werden ", sagt er.

An dem Kölner Gymnasium sind mehrere Toiletten seit Wochen gesperrt - unter anderem, weil die Spülung nicht funktioniert. Die Toiletten, die noch funktionieren, seien so dreckig, dass die Schüler sie nicht benutzen wollen.

Am Heinrich-Mann-Gymnasium sind mehrere Schultoiletten kaputt

Gariy Maruntselu, Schülersprecher am Gymnasium, erzählt, er wollte in der 5. und 6. Klasse die Toiletten überhaupt nicht benutzen, weil die so " ekelhaft " seien.

Demo mit knapp 2.500 Menschen geplant

Das Gebäude ist sanierungsbedürftig, denn nicht nur die Toiletten sind kaputt. Es gibt marode Leitungen, Wasserschäden, ein undichtes Dach und kaputte Technik in den Fachräumen.

Das sind Probleme, die nicht nur das Heinrich-Mann-Gymnasium hat: Am Dienstag wollen Eltern, Kinder und Lehrkräfte von drei Kölner Schulen gegen die Zustände an den Gebäuden demonstrieren.

Die Stadt müsse mehr tun, so Philipp Meise. Zu der Demonstration werden laut Schulpflegschaft knapp 2.500 Menschen erwartet. Sie wollen für eine Kundgebung vor das Bezirksrathaus ziehen.

Zu wenig Geld für Reinigung - Eltern werden aktiv

Aber das Problem ist kein lokales, denn in vielen Städten und Kreisen fehlt es an Geldern für die Schulen. An einer Düsseldorfer Grundschule versuchen Eltern nun diese Lücke mit eigenen Mitteln zu stopfen.

Baufällig: Einzelne Flure am Heinrich-Mann-Gymnasium sind gesperrt

Für das restliche Schuljahr zahlen die Eltern der St. Rochus-Grundschule nun zehn Euro pro Kind, damit die Toiletten auch am Nachmittag ein zweites Mal gereinigt werden. Die Stadt zahlt nur eine Reinigung am Tag, für eine zweite reicht das Geld nach eigenen Angaben nicht.