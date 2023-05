"Tag der Arbeit": Kundgebungen, Demonstrationen, Ausschreitungen

Der Tag der Arbeit findet heute unter dem Motto "Ungebrochen solidarisch" statt. Die Gewerkschaften haben zu ihren traditionellen Mai-Kundgebungen aufgerufen.

Auf zahlreichen Veranstaltungen in Deutschland soll für eine gerechte und soziale Zukunft auch in Krisenzeiten geworben werden. Der Demonstrationsaufruf des Deutschen Gewerkschaftsbunds ( DGB ) fordert zudem Russland auf, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen " und die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen ".

"1. Mai steht für soziale Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt"

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds ( DGB ), Yasmin Fahimi, hat von der Bundesregierung einen nationalen Aktionsplan zur Steigerung der Tarifbindung gefordert. Um den Beschäftigten wieder mehr Schutz zu bieten, müsse die Tarifbindung erhöht werden, erklärte Fahimi. Die Politik müsse " endlich raus aus der Zuschauerrolle ".

"Es reicht nicht, bedauernd zu beobachten, wie die soziale Grundarchitektur unserer Demokratie beschädigt wird und an Tragkraft verliert." Yasmin Fahimi, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB)

Bundesinnenministerin Faeser sagte der Deutschen Presse-Agentur: " Der 1. Mai steht für soziale Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt. " Sie appellierte an alle Gruppen, friedlich zu demonstrieren. " Die Polizei wird Ausschreitungen, Randale und Gewalt von Linksextremisten, teils aber auch von Rechtsextremisten und Chaoten sehr deutlich entgegentreten ", betonte Faeser. Wer Polizei- und Rettungskräfte attackiere, müsse mit harten Konsequenzen rechnen.

Kundgebungen zum 1. Mai in NRW

Die zentrale NRW-Kundgebung ist um 11 Uhr gestartet. Sie findet in Duisburg statt, hier tritt unter anderen NRW-Ministerpräsident Wüst (CDU) auf.

Die zentrale, bundesweite DGB-Kundgebung ist in diesem Jahr in Köln. Hauptrednerin dort ist die DGB-Vorsitzende Fahimi, die hier um 13.30 Uhr eine Rede hält. Die Demonstration ist um 12 Uhr gestartet.

Redner bei anderen Kundgebungen in Deutschland sind Bundeskanzler Scholz in Koblenz und Arbeitsminister Heil in Wolfsburg.

Ausschreitungen bei Demo in Berlin

In der Nacht zum ersten Mai gab es bei einer linken Frauen-Demo in Kreuzberg Ausschreitungen. Nach ersten Angaben der Polizei waren etwa 2.000 Teilnehmerinnen bei der Demonstration dabei. Es gab Sprechchöre Richtung Polizei wie " Haut ab, haut ab ", Feuerwerkskörper wurden gezündet und bengalisches Feuer abgebrannt. Zweimal stoppte die Polizei die Demonstration auf dem Weg vom Mariannenplatz Richtung Schlesisches Tor und forderte zu Friedfertigkeit auf. Die Polizei twitterte am Sontagabend, dass sie mit Flaschenwürfen und Feuerwerkskörpern angegriffen wurde. Weiter twitterte sie: "Wir wissen noch nicht, ob jemand verletzt wurde." Mindestens eine Frau wurde festgenommen.

Ausschreitungen am Abend erwartet

Die größten Krawalle werden jedoch erst am Abend des 1. Mai erwartet - vor allem bei der "Revolutionären 1. Mai-Demonstration" linker und linksradikaler Gruppen von Neukölln nach Kreuzberg. Die Polizei erwartet 10.000 bis 15.000 Teilnehmer. Hier sollen 6300 Beamte im Einsatz sein.