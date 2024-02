Illegaler Cannabisanbau: Langenfelder vor Gericht

"Mein Hauptmotiv für den Anbau des Cannabis war mein eigener Konsum" , sagte der 36-jährige Angeklagte vor dem Düsseldorfer Landgericht aus. Zudem räumte er ein, Teile auch verkauft zu haben, um damit sein eigenes Leben zu finanzieren. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Drogenhandel und Angriff auf Polizisten vor.

Cannabisplantage war Zufallsfund

Aufgefallen war die Cannabisplantage, weil Nachbarn die Polizei gerufen hatten. Der Mann hatte unter Alkohol und Drogen in seiner Wohnung randaliert. Bei seiner Verhaftung soll er sich heftig gewehrt haben. In der Wohnung entdeckten die Beamten Drogen und typisches Equipment für den Betrieb einer Cannabisplantage.

Sichergestelltes Cannabis

Mindestens 500 Cannabispflanzen soll der Mann in drei Wohnungen in einem Wohnhaus in Langenfeld angebaut haben. Mehr als fünf Kilogramm Marihuana hatte er dort gelagert. Die Polizei fand neben einer Geldzählmaschine, rund 25.000 Euro Bargeld. Die Wohnungen waren mit einer Abluftanlage versehen und durch eine Kameraanlage gesichert.

Cannabisanbau im großen Stil bleibt strafbar

Er hätte gedacht mit der Cannabislegalisierung wäre der Anbau ja bald legal, sagte der Mann heute vor Gericht. Allerdings irrte er damit, wie Staatsanwalt Darius Paul auf Nachfrage betonte: "In so einem Fall, dem Handeltreiben in der Größenordnung, also nicht geringer Menge und mit Waffen, das bleibt weiterhin verboten."

Bei dem Mann waren zusätzlich ein Baseballschläger und mehrere Messer gefunden wurden. Ihm könnte dadurch eine Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren drohen.

Über dieses Thema berichten wir am 27.02.2024 auch im WDR Fernsehen: Lokalzeit Düsseldorf.