Nach Brandbrief von Geflüchteten: Zeltlager in Krefeld wird verbessert

Der Betreiber des Zeltlagers, der Malteser Hilfsdienst, will noch in dieser Woche einen weiteren Container aufstellen, in dem es zusätzliche Waschmöglichkeiten und Toiletten gibt. Außerdem sollen die Zelte so eingerichtet werden, dass die Bewohner mehr Privatsphäre haben und persönliche Wertsachen in Spinden einschließen können. Türen zwischen den Abteilen könnten aber aus Brandschutzgründen nicht eingebaut werden.

Lieferverzögerungen sorgen für unklaren Zeitplan

Wann die bestellten Sanitärprodukte eintreffen und verbaut werden können, ist noch nicht ganz klar. Stadtdirektor Markus Schön sagt: " Wir haben das Lager schnell hochgezogen. Jetzt warten wir zur Verbesserung der Situation auf die Lieferungen ". Aktuell sei dort mit Verzögerungen zu rechnen, da viele Kommunen gerade ähnliche Dinge kaufen würden.

Für die Bewohner der Übergangseinrichtung im Stadtteil Forstwald, in der bis zu 1.000 Geflüchtete Platz finden, will die Stadt außerdem ein Sport- und Freizeitprogramm anbieten, und zwar in Zusammenarbeit mit Vereinen.

Bedarf ist nicht vorhersehbar