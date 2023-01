Kölner Zoo erbt 26 Millionen Dollar von US-Amerikanerin

Der Kölner Zoo kann sich in den kommenden Jahren über eine Menge Geld freuen. Denn eine US -Amerikanerin hat dem Zoo rund 26 Millionen Dollar hinterlassen. Das teilte der Zoo am Mittwoch mit. Das Geld sei in eine Stiftung eingebracht worden, aus der der Zoo nun jedes Jahr eine Dividendenausschüttung erhalte. Die ersten 700.000 Dollar seien nun eingegangen. In den kommenden Jahren könne die Höhe auf bis zu 1,5 Millionen steigen.

Das Geld kommt von Elizabeth Reichert. Die gebürtige Kölnerin ist nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen mit ihrem Mann Arnulf in die Vereinigten Staaten gezogen. Während der Nazi-Herrschaft konnte sich das Paar mit Hilfe von Kölnern verstecken, da Arnulf Reichert Jude war. In den USA bauten die beiden einen Zoogroßhandel auf. Im Alter von 96 Jahren ist Elizabeth Reichert im Februar 2022 verstorben. Der Zoo teilte am Mittwoch mit:

"Das kinderlose Paar bedachte den Kölner Zoo aufgrund seiner Dankbarkeit Köln gegenüber und seiner Liebe zu Tieren. Ihre Wahl fiel darüber hinaus auf den Kölner Zoo, weil sie mit dem Erbe möglichst vielen Menschen im Rheinland langfristig Nutzen bringen wollen." Kölner Zoo

Nach Angaben des Zoos war es Reicherts Wunsch, dass das Geld ausschließlich in die tierhalterische Weiterentwicklung des Zoos fließt - also in neue Tieranlagen. " Mit den Dividenden sichern wir dem Zoo bedeutende zusätzliche Einnahmen. Wir können Finanzierungsmodelle so künftig noch flexibler handhaben ", sagte Zoo-Vorstand Christopher Landsberg.

