Kölner Polizei ermittelt weiter wegen Kindesmissbrauchs

Die beiden Tat-Komplexe, in denen ermittelt wird, haben ihre Ursprünge in Wermelskirchen und in Köln-Zollstock. "BAO" steht für "Besondere Aufbauorganisation" und das Wort "Liste" haben die Polizeibeamten ergänzt, weil der mutmaßliche Täter aus Wermelskirchen über seine Fälle und seine Mittäter akribisch Buch geführt hat.

In verschiedenen Büros eines Gebäudekomplexes im Kölner Polizeipräsidium sitzen viele Frauen und Männer an ihren Computern. Große und zum Teil gebogene Bildschirme zeigen etliche Videos und Fotomaterial, dass die Ermittelnden sichten müssen. Der Presse gegenüber zeigt niemand, was auf den Bildschirmen zu sehen ist.

Ermittler müssen schreckliche Szenen angucken

Die Ermittlerin Lisa Wagner macht diese Arbeit schon seit vielen Jahren, auch in Ermittlungsgruppen zu anderen Missbrauchstätern. Sie muss sich täglich Videos ansehen, auf denen sich Täter an Kindern vergehen. Auch mit dem dazugehörigen Ton. Nicht selten schreien Kinder vor Schmerzen. Lisa Wagner sagt, das sei nicht einfach: "Es gibt Videos, danach müssen wir den Raum verlassen, das merken wir dann auch in der Gruppe. Da sprechen wir drüber und gehen erst einmal vor die Tür."

Lisa Wagner ist Mutter von zwei Kindern. Wenn die beiden nach ihrem Job fragen, erklärt sie ihnen, dass sie dafür sorge, dass Männer Kindern nicht mehr weh tun.

Ermittlungen der BAO

In einem Büroraum hängen Fotos an den Wänden. Bilder von Kindern, die von den mutmaßlichen Tätern gemacht und auf dem sichergestellten Daten gefunden wurden. Der Anblick dieser Fotos macht fassungslos.

Der Leiter der "BAO Liste" ist Jürgen Haese. Er ist 58 Jahre alt und ein sehr erfahrener Polizist. Er hatte schon viele Einsatzgebiete, wie illegales Glücksspiel oder Falschgeld. Er war auch Mitglied der "BAO Berg". Die Ermittlungseinheit, die den Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach bearbeitet hat. In diesem Netzwerk musste Haese unfassbare Delikte ansehen, wie sexualisierte Gewalt eines Täters an seinem eigenen, drei Monate alten Säugling.