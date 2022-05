Nach Ermittlungen zu sexuellem Missbrauch - Betroffenheit in Wermelskirchen

Die Ermittler laden am Montagvormittag zu einer Pressekonferenz. Im Focus steht ein 44-jähriger verheirateter Mann aus Wermelskirchen ohne eigene Kinder. Ihm wird vorgeworfen mindestens zwölf Kindern schwere sexualisierte Gewalt angetan zu haben. Über ihn fanden die Ermittler Hinweise zu weiteren 72 mutmaßlichen Tätern.

Viele Kinder in der Nachbarschaft

Ortstermin in Wermelskirchen in der Straße, in der der 44-jährige Mann wegen schwerer sexualisierter Gewalt gegen Kinder bereits im vergangenen Dezember festgenommen wurde. Es herrscht keine Schockstarre in der kleinen Straße, die in einer Sackgasse endet. Aber Nachdenklichkeit und Betroffenheit. Es ist eine Straße, in der es Neubauten und ältere Häuser gibt. Das moderne Einfamilienhaus, in dem der 44-Jährige mit seiner Frau bis zu seiner Festnahme lebte, liegt mittendrin. Das Ehepaar hat keine Kinder. Es sei eine wunderbare und lebendige Nachbarschaft sagen die Menschen hier. In der Straße leben 15 kleine Kinder, erzählt ein Anwohner. Kinder zu Besuch gar nicht mitgezählt. Da sei es doch klar, dass die gesamte Nachbarschaft über den Fall rede.

Zunächst Freude über neuen Nachbarn

Die neuen Häuser in der Straße sind so neu, dass viele Gärten noch gemacht werden müssen. Ebenso Garagen und Zufahrten. Überall wird gewerkelt am Wochenende. Der 44-Jährige gehörte zur Gemeinschaft in der Straße. Auch wenn er erst vor Kurzem eingezogen war, sagt die unmittelbare Nachbarin. Sie habe ihn erst flüchtig kennengelernt, aber sich sehr gefreut, dass er hierhin gezogen sei. So nett und sympathisch sei er ihr vorgekommen. Ein Gewinn für die Gemeinschaft in der Straße. Über das Ausmaß der Vorwürfe ist die ältere Dame geschockt. Ihre beide Enkelkinder spielen vor dem Haus. Das habe sie nie und nimmer von ihrem neuen Nachbarn gedacht, sagt sie noch.

Video starten, abbrechen mit Escape Wermelskirchen: Ein neuer Missbrauchskomplex mit 72 Beschuldigten Aktuelle Stunde. . 33:59 Min. . UT . Verfügbar bis 04.06.2022. WDR. Von Jochen Hilgers.

Es ist unwahrscheinlich, dass der 44-Jährige an seinem neuen Wohnort bereits Opfer gefunden hatte. Seine Taten soll er an seinem vorherigen Wohnort in Wuppertal begangen haben. Schwerste sexuelle Gewalttaten, begangen an offenbar sehr kleinen Kindern. Die Opfer fand er offenbar als Babysitter bei nichtsahnenden Eltern. Mehr als 30 Terrabyte an kinderpornographischem Material fand die Polizei bei ihm auf Festplatten. Dazu Adressen von Gleichgesinnten mit Notizen über die jeweiligen sexuellen Vorlieben.

Nach Bergisch Gladbach jetzt Wermelskirchen

In Köln arbeiten jetzt wieder 35 Beamtinnen und Beamte an dem neuen Fall, der in Wermelskirchen seinen Ausgang nahm und zu mindestens 72 weiteren mutmaßlichen Tätern führt. Innenminister Herbert Reul zeigte sich geschockt über den neuen Fall aus Wermelskirchen. Das Ausmaß der Brutalität sei irre, sagt Reul und sucht nach Worten, um das Unaussprechliche irgendwie zu fassen. Viele der jetzt in Köln mit den Ermittlungen befassten Beamtinnen und Beamten haben bis vor kurzem die Missbrauchsfälle Bergisch Gladbach bearbeitet. Jetzt müssen wieder Terrabyte Beweismaterial ausgewertet werden. Eine unglaubliche Belastung.

Bedrückung und Erleichterung

In der Straße in Wermelskirchen spürt man derweil Bedrückung und Erleichterung zugleich. Das Ausmaß der Vorwürfe bedrücke ihn, sagt einer. Dass der 44-Jährige in Haft sitzt, erleichtere wiederum die Menschen. Das sei doch verständlich, sagt ein Vater und zeigt auf die vielen spielenden Kinder auf der Straße.

Über dieses Thema haben wir auch am Samstag, 29.05.22 in der Aktuellen Stunde im WDR Fernsehen berichtet. Wir berichten darüber am 30.05.2022 ab 6.00 Uhr in verschiedenen Sendungen im WDR Hörfunk sowie den aktuellen Sendungen im WDR Fernsehen.