Missbrauchs-Ermittlungen gegen 33-jährigen Kölner werden massiv ausgeweitet

Festnahme des Kölner Beschuldigten nach Eltern-Hinweisen

Der 33-jährige Beschuldigte war vor rund zwei Wochen offenbar nach Hinweisen von Eltern festgenommen worden. Am vergangenen Mittwoch wurde die Wohnung des Junggesellen in einer ruhigen Seitenstraße von Köln-Zollstock aufwändig untersucht.

Nachbarn schilderten ihn als unauffällig, aber sehr freundlich. Nach WDR -Recherchen handelt es sich bei dem Beschuldigten um einen Arztsohn, der in Wuppertal geboren wurde. Laut seines Profils im Internet ist er Kommunikationsdesigner und Mediengestalter. Ob er in diesen Berufen gearbeitet hat, ist nicht bekannt. Offenbar nahm er stattdessen häufig Jobs des privaten Trägers an, der bundesweit tätig ist und in Berlin seinen Sitz hat.

