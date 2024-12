Gegen 4 Uhr war der Mann einem Passanten an der Ecke Venloer Straße/Leyendecker Straße aufgefallen. Das 49-jährige Opfer schlief, wies aber starke Kopfverletzungen auf, so die Polizei. Der verletzte Mann wurde in eine Klinik gebracht.

Noch vor Ort nahmen die Beamten einen 42-jährigen Verdächtigen fest. Er schlief neben dem Opfer. Das Kriminalkommissariat ermittelt.

Die Kölner Polizei sucht nun nach dem Zeugen, der den lebensgefährlichen Mann in der Nacht gemeldet hat. Er und weitere Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden um Hinweise unter der Nummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de gebeten.

Unsere Quellen:



Polizei und Staatsanwaltschaft Köln

Über das Thema berichtet der WDR am 17.12.2024 auch im Radio auf WDR 2.